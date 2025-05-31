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«Зенит» расстался с одним из своих защитников

вчера, 10:15

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул клуб. В составе «сине-бело-голубых» Чистяков сыграл 90 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Вместе с «Зенитом» 31-летний центральный защитник стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

«Зенит» расстался с одним из своих защитников

Ранее «Зенит» покинул защитник Огнен Мимович.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 10:56
Димона можно было и оставить, наш, питерский парень...
Futurista
Futurista
вчера в 10:29, ред.
"стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны"...
Надо же)...даже не помню как он играет и как выглядит...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
С одним "расстались". с двумя встретились!)
Сейчас надо талант тренера подкрепить, усилить ТОП игроками, негоже встречать Юбилей без титула... (или Кубка, как там правильно...?))
Гость
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