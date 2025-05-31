«Зенит» расстался с одним из своих защитников

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул клуб. В составе «сине-бело-голубых» Чистяков сыграл 90 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Вместе с «Зенитом» 31-летний центральный защитник стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.
Ранее «Зенит» покинул защитник Огнен Мимович.
Надо же)...даже не помню как он играет и как выглядит...
Надо же)...даже не помню как он играет и как выглядит...
Сейчас надо талант тренера подкрепить, усилить ТОП игроками, негоже встречать Юбилей без титула... (или Кубка, как там правильно...?))
Сейчас надо талант тренера подкрепить, усилить ТОП игроками, негоже встречать Юбилей без титула... (или Кубка, как там правильно...?))