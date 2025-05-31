«Зенит» расстался с одним из своих защитников

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вчера, 10:15

Защитник «Зенита» покинул клуб. В составе «сине-бело-голубых» Чистяков сыграл 90 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Вместе с «Зенитом» 31-летний центральный защитник стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

Ранее «Зенит» покинул защитник Огнен Мимович.