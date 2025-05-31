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Гасперини попрощался с «Аталантой»

вчера, 16:28

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе из команды.

Я завершаю свой опыт работы в Бергамо в качестве тренера «Аталанты». Решение о завершении моих отношений с клубом принято исключительно мной. Я просто понял, что пришло время сделать этот шаг. Вместе с клубом нам удалось добиться бесспорно выдающихся результатов. Почему, спросите вы, я покидаю «Аталанту»? Из-за потребности в новых стимулах и нового вдохновения, которое приходит вместе с этим.

Как сообщается, тренер может возглавить «Рому».

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протон
протон
вчера в 16:53
Запимнился как мариновщик Миранчука)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:29
Работу периодически менять очень полезно...
Гость
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