Гасперини попрощался с «Аталантой»

Главный тренер «Аталанты» объявил об уходе из команды.

Я завершаю свой опыт работы в Бергамо в качестве тренера «Аталанты». Решение о завершении моих отношений с клубом принято исключительно мной. Я просто понял, что пришло время сделать этот шаг. Вместе с клубом нам удалось добиться бесспорно выдающихся результатов. Почему, спросите вы, я покидаю «Аталанту»? Из-за потребности в новых стимулах и нового вдохновения, которое приходит вместе с этим.