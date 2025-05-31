«Барселона» продлит контракт с одним из основных полузащитников команды

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вчера, 12:32

«Барселона» близка к продлению контракта с полузащитником сборной Нидерландов , который на данный момент является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего центрального полузащитника 46 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает де Йонга в 45 миллионов евро.