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«Барселона» продлит контракт с одним из основных полузащитников команды

вчера, 12:32

«Барселона» близка к продлению контракта с полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом, который на данный момент является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Новое соглашение будет действовать до лета 2029 года.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего центрального полузащитника 46 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает де Йонга в 45 миллионов евро.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:10
Он доказал Барсе, что без него никак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38
Совершенно правильное решение руководства клуба.
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