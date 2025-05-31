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«Тоттенхэм» покинули четыре игрока

вчера, 14:34

По истечении срока контракта «Тоттенхэм» покинули вратари Фрэйзер Форстер и Альфи Уайтмен, а также защитник Серхио Регилон. Вдобавок «шпоры» не стали выкупать у «РБ Лейпциг» нападающего Тимо Вернера.

Форстер выступал за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, 25 пропущенных мячей и 2 игры на ноль. Уайтмен — воспитанник «шпор». В декабре 2022 года он вернулся в родной клуб из аренды. В текущем сезоне участия не принимал. Регилон вернулся в «Тоттенхэм» из аренды в «Брентфорд». В текущем сезоне на счету испанца 6 игр во всех турнирах. Вернер отыграл за «Тоттенхэм» 27 матчей, в которых забил мяч и отметился 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что лондонцы намерены продать нападающего Ришарлисона и подписать вингера «Саутгемптона».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
Приветствую...зря это всё...это всё равно, что богатым запретить играть в казино...у них и денег больше и ставки выше и соответственно выигрыш если повезёт)...здесь ключевое слово "повезёт"...любая система в таких играх - прогнозах всегда разбивается об дикий фарт отдельного человека играющего бессистемно или по "системе"...ведь при диком фарте можно сделать всего одну ставку допустим в 400 очков с кэфом 120 и выиграть всё)...
Это ведь всего лишь игра на интерес и удачу...математика не работает...веками проверено...
Гость
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