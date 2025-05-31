«Тоттенхэм» покинули четыре игрока

1748691241

вчера, 14:34

По истечении срока контракта «Тоттенхэм» покинули вратари и , а также защитник Серхио Регилон. Вдобавок «шпоры» не стали выкупать у «РБ Лейпциг» нападающего .

Форстер выступал за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, 25 пропущенных мячей и 2 игры на ноль. Уайтмен — воспитанник «шпор». В декабре 2022 года он вернулся в родной клуб из аренды. В текущем сезоне участия не принимал. Регилон вернулся в «Тоттенхэм» из аренды в «Брентфорд». В текущем сезоне на счету испанца 6 игр во всех турнирах. Вернер отыграл за «Тоттенхэм» 27 матчей, в которых забил мяч и отметился 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что лондонцы намерены продать нападающего Ришарлисона и подписать вингера «Саутгемптона».