Барко ищут новый клуб

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сегодня, 13:00

Посредники хотят продать полузащитника «Спартака» . На данный момент для игрока ищут различные варианты продолжения карьеры в Латинской Америке. Препятствием является высокая трансферная стоимость Барко, а аренда маловероятна. В свою очередь, «Спартак» не имеет желания расставаться с аргентинцем.

Напомним, Барко перешёл в стан «красно-белых» из «Ривер Плэйта» в июле 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 36 матчей, 14 голов и 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Барко в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляет «Фламенго».