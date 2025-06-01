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Барко ищут новый клуб

сегодня, 13:00

Посредники хотят продать полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. На данный момент для игрока ищут различные варианты продолжения карьеры в Латинской Америке. Препятствием является высокая трансферная стоимость Барко, а аренда маловероятна. В свою очередь, «Спартак» не имеет желания расставаться с аргентинцем.

Напомним, Барко перешёл в стан «красно-белых» из «Ривер Плэйта» в июле 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего атакующего полузащитника 36 матчей, 14 голов и 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Барко в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляет «Фламенго».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:43, ред.
Я думаю , что очередная чушь собачья...) С кем тогда Станок трофеи добывать будет. Почитаешь , то всех продают кроме литвинова, денисова и абаны....)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:32
Это называется "Нашему полку прибыло" посредники узнали , что посреднические услуги и услуги агентов в ФК Спартак самые высокооплачиваемые в РФС и решили подзаработать...)
Apocalypse
Apocalypse
сегодня в 13:26
Кто такие посредники? Статья ни о чём.
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