Трансфер Осипенко в «Динамо» может сорваться из-за зарплаты игрока

«Динамо» не может договориться с защитником «Ростова» и сборной России Максимом Осипенко по размеру заработанной платы. Игрок хочет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро. «Динамо» предлагает Осипенко 1 миллион евро (в «Ростове» он получает 700 тысяч евро). При этом уже согласован срок контракта — 3 года.
За развитием ситуации следит «Спартак», который готовит своё предложение.
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Осипенко 1,5 миллиона евро.
Что касается Осипенко, ну, если Карпин возглавит Динамо, то лучше собрать всю оборону вместе, поскольку, каждый в отдельности из ростовской обороны большой силы не имеет, я уже это отмечал. Тот же Глебов, пока, ничем особенным не отметился, кроме гола Спартаку... В монолите, да, ростовчане в Динамо могут у Карпина сыграть надежно.
Поэтому, выражаясь языком Кисы Воробьянинова, можно сказать:" Я думаю, торг здесь неуместен"!
Что касается Осипенко, ну, если Карпин возглавит Динамо, то лучше собрать всю оборону вместе, поскольку, каждый в отдельности из ростовской обороны большой силы не имеет, я уже это отмечал. Тот же Глебов, пока, ничем особенным не отметился, кроме гола Спартаку... В монолите, да, ростовчане в Динамо могут у Карпина сыграть надежно.
Поэтому, выражаясь языком Кисы Воробьянинова, можно сказать:" Я думаю, торг здесь неуместен"!