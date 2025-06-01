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Трансфер Осипенко в «Динамо» может сорваться из-за зарплаты игрока

сегодня, 12:47

«Динамо» не может договориться с защитником «Ростова» и сборной России Максимом Осипенко по размеру заработанной платы. Игрок хочет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро. «Динамо» предлагает Осипенко 1 миллион евро (в «Ростове» он получает 700 тысяч евро). При этом уже согласован срок контракта — 3 года.

За развитием ситуации следит «Спартак», который готовит своё предложение.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Осипенко 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:11
Договорятся они
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:00
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 14:10
    Валерий Георгиевич всё разрулит, и клуб и футболист чуть подвинутся и в конце концов договорятся.
    Capral
    Capral ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 14:05
    Спасибо, просветили.))) Буду знать.
    Аксинья
    Аксинья ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:55
    Продают игрока за 1,5 евроляма (столько получит фк Ростов) когда другой клуб давал втрое больше...распил идет чуть ли не в открытую))
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:36
    Да денег у ВТБ хватает, тут уже дело принципа - обычно они диктуют свои правила, а тут их пытаются «Развести»)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:36
    Анатолий Кандауров.

    Как всегда мастерски и со знанием дела, я бы даже сказал- юридически мастерски!!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
    сегодня в 13:27
    Смешно читать, что у ВТБ нет 1,5 млн на зарплату Осипенко. Они глазом не моргнув выплатили неустойку Личке. Контора денежная, скорее всего откат не поделили. Любой трансфер в госклуб - это хороший откат из бюджета. А желающих там много. И Гафин, и Пивоваров, да и Бувач.
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:14
    Вот просто любопытно- какая зарплата у Маричаля и Фернандеса?
    Что касается Осипенко, ну, если Карпин возглавит Динамо, то лучше собрать всю оборону вместе, поскольку, каждый в отдельности из ростовской обороны большой силы не имеет, я уже это отмечал. Тот же Глебов, пока, ничем особенным не отметился, кроме гола Спартаку... В монолите, да, ростовчане в Динамо могут у Карпина сыграть надежно.
    Поэтому, выражаясь языком Кисы Воробьянинова, можно сказать:" Я думаю, торг здесь неуместен"!
    Датак
    Датак
    сегодня в 13:01
    да конечно,лучше динамики привезут какого нибудь парагвайца с зп куда больше)
    протон
    протон
    сегодня в 12:58
    То есть в Ростове ты легко играл и за треть от этой суммы, а при переходе в топ клуб в свои 30 ты хочешь до фига и это может стать препятствием для перехода? Ты там нормальный? Ничему не учит история Антона Миранчука и Джикии. В итоге будешь играть за меньшие деньги в команде с непонятными перспективами.
    h69vvfs8sh5r
    h69vvfs8sh5r
    сегодня в 12:53
    Всех с началом летнего конкурса!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 12:51, ред.
    Имеет право просить!Думаю это не слишком много по сравнению с другими
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 12:50, ред.
    Максим разводит ВТБ банк, а ведь за него уже конверты с налом по карманам рассовали - назад не вернуть, с Дона выдачи нет)))
    Гость
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