Трансфер Осипенко в «Динамо» может сорваться из-за зарплаты игрока

1748771257

сегодня, 12:47

«Динамо» не может договориться с защитником «Ростова» и сборной России по размеру заработанной платы. Игрок хочет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро. «Динамо» предлагает Осипенко 1 миллион евро (в «Ростове» он получает 700 тысяч евро). При этом уже согласован срок контракта — 3 года.

За развитием ситуации следит «Спартак», который готовит своё предложение.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Осипенко 1,5 миллиона евро.