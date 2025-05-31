Саравия расторг контракт с «Ростовом»

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вчера, 22:22

24-летний уругвайский полузащитник официально расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом.

Игрок не вернулся в расположение клуба после зимнего перерыва, и теперь он может продолжить карьеру в одном из бразильских клубов.

В текущем сезоне Саравия провёл за «Ростов» несколько матчей, но не сумел закрепиться в основном составе. Клуб и игрок решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.