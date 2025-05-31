Саравия расторг контракт с «Ростовом»

24-летний уругвайский полузащитник Родриго Саравия официально расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом.
Игрок не вернулся в расположение клуба после зимнего перерыва, и теперь он может продолжить карьеру в одном из бразильских клубов.
В текущем сезоне Саравия провёл за «Ростов» несколько матчей, но не сумел закрепиться в основном составе. Клуб и игрок решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Группамна точный счёт была без призов, так что это больше подходит для тнх кто не заинтеремован в призах и вип.
Это всегда красиво звучит, что не нужны призы и вип. Много кто так высказывался, но потом когда выигрывали, то требовали эти призы.
По поводу заробатывания очков.
Если пользователям не важны призы, то зачем им нужно заробатывать много очков для конкурса? Играйте в удовольствие... но нет очки нужны, что бы выиграть и выиграть призы.
Кстати раньше пользователи создавали лиги и играли там, но и участвовали в конкурсе ради призов.
А давайте уберём тогда очки за лучший комментарий, кстити раньше за это не было бонусных очков и никто кипишь не подымал.
Как вариант могу предложить обратиться к админам и создать лигу без призов без права участвовать в основном конкурсе.
Итог будет будет таким, что эта тдеч не проживёт больше одного месяца, в виду отсутствия желающих.
Все хотчт получить аип и приз, а громкие заявления не больше чем лукавство, уже проверено на сайте.
Вывод из всего сказанного: всегда будут недовольные, особенно когда набрали много очков, запланировали победу, а её нет.
Группамна точный счёт была без призов, так что это больше подходит для тнх кто не заинтеремован в призах и вип.
Это всегда красиво звучит, что не нужны призы и вип. Много кто так высказывался, но потом когда выигрывали, то требовали эти призы.
По поводу заробатывания очков.
Если пользователям не важны призы, то зачем им нужно заробатывать много очков для конкурса? Играйте в удовольствие... но нет очки нужны, что бы выиграть и выиграть призы.
Кстати раньше пользователи создавали лиги и играли там, но и участвовали в конкурсе ради призов.
А давайте уберём тогда очки за лучший комментарий, кстити раньше за это не было бонусных очков и никто кипишь не подымал.
Как вариант могу предложить обратиться к админам и создать лигу без призов без права участвовать в основном конкурсе.
Итог будет будет таким, что эта тдеч не проживёт больше одного месяца, в виду отсутствия желающих.
Все хотчт получить аип и приз, а громкие заявления не больше чем лукавство, уже проверено на сайте.
Вывод из всего сказанного: всегда будут недовольные, особенно когда набрали много очков, запланировали победу, а её нет.