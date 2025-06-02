Сарри — главный тренер «Лацио»

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вчера, 17:52

официально объявлен новым главным тренером итальянского «Лацио».

Президент римского клуба уже высказался на этот счёт:

Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение — это выбор сердца, убеждений и видения игры. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть команде энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир.

Сарри уже возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год и с тех пор оставался без работы. Достоверные новости о том, что он станет главным тренером римского клуба, появлялись ещё вчера.