Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Сарри — главный тренер «Лацио»

вчера, 17:52

Маурицио Сарри официально объявлен новым главным тренером итальянского «Лацио».

Президент римского клуба Клаудио Лотито уже высказался на этот счёт:

Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение — это выбор сердца, убеждений и видения игры. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть команде энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир.

Сарри уже возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год и с тех пор оставался без работы. Достоверные новости о том, что он станет главным тренером римского клуба, появлялись ещё вчера.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноГризманн подписал новый контракт с «Атлетико»
Вчера, 16:11 Фото
Слухи«Аль-Наср» попытается сохранить Роналду
Вчера, 11:33
В «Зените» сообщили, что контракт с Аршавиным продлён
Вчера, 11:21
Бистрович хочет остаться в ЦСКА
Вчера, 00:16
Николич сообщил, что Тороп продлил контракт с ЦСКА
01 июня
Комличенко: «Это был мой последний матч за „Ростов“»
01 июня
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:57
Рано его и из Челси убрали
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 23:08
Курить нельзя, бросить.. 😄
AleS
AleS
вчера в 20:53
Сарри хороший тренер, но чем неугодил Барони не понимаю?!
Aquilotti
Aquilotti ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:14
Шикарный сезон был при шведе, в далёком прошлом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:09
Шикарный сезон это когда в ЛЧ попадаешь и не проигрываешь в еврокубках го... типа Буде-Глимт.
протон
протон
вчера в 18:07
Шикарный сезон был при Барони. Чего не хватало руководству Лацио, непонятно
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:57
Удачи Сарри!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 