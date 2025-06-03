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Фернандеш прокомментировал свой отказ «Аль-Хилялю»

сегодня, 22:14

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш лично подтвердил информацию об отказе переходить в саудовский «Аль-Хиляль».

Я поговорил с Рубеном Аморимом. Он попросил меня не уходить. «Манчестер Юнайтед» не хотел меня продавать. Им не нужны деньги. Но если бы я сам захотел уйти, они бы меня продали.

Клуб из Саудовской Аравии предлагал футболисту зарплату в размере 700 тысяч фунтов в неделю. В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 57 матчей в составе МЮ во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 голевых передач.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:40
МЮ и так плохо, но без Бруно в этом сезоне было бы горааааздо хуже.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:18
Бруно пока ещё хочет играть...
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