Фернандеш прокомментировал свой отказ «Аль-Хилялю»

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сегодня, 22:14

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» лично подтвердил информацию об отказе переходить в саудовский «Аль-Хиляль».

Я поговорил с Рубеном Аморимом. Он попросил меня не уходить. «Манчестер Юнайтед» не хотел меня продавать. Им не нужны деньги. Но если бы я сам захотел уйти, они бы меня продали.