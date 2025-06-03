Фернандеш прокомментировал свой отказ «Аль-Хилялю»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш лично подтвердил информацию об отказе переходить в саудовский «Аль-Хиляль».
Я поговорил с Рубеном Аморимом. Он попросил меня не уходить. «Манчестер Юнайтед» не хотел меня продавать. Им не нужны деньги. Но если бы я сам захотел уйти, они бы меня продали.
Клуб из Саудовской Аравии предлагал футболисту зарплату в размере 700 тысяч фунтов в неделю. В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 57 матчей в составе МЮ во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 19 голевых передач.