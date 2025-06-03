«Пари Сен-Жермен» хочет купить Забарного

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сегодня, 20:20

Защитник может перейти во французский «Пари Сен-Жермен» из «Борнмута».

По информации источника, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Забарного. 22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, теперь всё зависит от руководства англичан.

Если сделка состоится, то это будет не первая крупная продажа для «Борнмута» за последнее время. Недавно другой защитник клуба перебрался в мадридский «Реал».

В этом сезоне Забарный провёл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и сделал один голевой пас.