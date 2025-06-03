«Пари Сен-Жермен» хочет купить Забарного

Защитник Илья Забарный может перейти во французский «Пари Сен-Жермен» из «Борнмута».
По информации источника, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Забарного. 22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, теперь всё зависит от руководства англичан.
Если сделка состоится, то это будет не первая крупная продажа для «Борнмута» за последнее время. Недавно другой защитник клуба Дин Хёйсен перебрался в мадридский «Реал».
В этом сезоне Забарный провёл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и сделал один голевой пас.