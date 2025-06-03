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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Пари Сен-Жермен» хочет купить Забарного

сегодня, 20:20

Защитник Илья Забарный может перейти во французский «Пари Сен-Жермен» из «Борнмута».

По информации источника, в понедельник советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш отправился в Англию с целью сделать предложение о трансфере Забарного. 22-летний футболист заинтересован в переходе в состав победителей Лиги чемпионов и дал на это согласие, теперь всё зависит от руководства англичан.

Если сделка состоится, то это будет не первая крупная продажа для «Борнмута» за последнее время. Недавно другой защитник клуба Дин Хёйсен перебрался в мадридский «Реал».

В этом сезоне Забарный провёл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и сделал один голевой пас.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:59
«ПСЖ» заверил Забарного, что с Сафоновым проблем не будет – из-за Матвея украинец не хотел переходить зимой. Не факт, что вратарь останется на следующий сезон (L’Equipe)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:25
Украинский игрок
Датак
Датак
сегодня в 21:46
или псж решил взять на себя функции миротворца?)
Датак
Датак
сегодня в 21:45
сафонов на выход что-ли?
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 21:25
С недавних пор совсем не наш, интересно как он с Дартаньяном аллиментщиком будет уживаться в команде.
drug01
drug01
сегодня в 20:24
Фамилия русская неужели наш бывший игрок?
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