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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» рассматривает вариант покупки Рэшфорда

сегодня, 21:25

Миланский «Интер» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, англичанам уже поступил запрос от «Интера» по поводу игрока. Миланцам придётся посоперничать с другими командами за футболиста — ранее сообщалось, что в переходе Рэшфорда заинтересована «Барселона».

Прошедший сезон форвард провёл в аренде у «Астон Виллы». За бирмингемцев он сыграл 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
матос
матос ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:36
ты по меньше горбатые форумы посещай , там каждый год и месяц подобное пишут;-)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:01
Маркус может перезапустить карьеру в Интере. Но большие деньги попросят за него
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ матос (раскрыть)
сегодня в 21:55
Интер в центре крупнейшего скандала со времен Кальчополи.
клуб под подозрении в махинации на 300 млн.
+ связи с мафией.
идут проверки. и если подтвердится, клуб вылетит в Серию Б.
матос
матос
сегодня в 21:43, ред.
48 млн евро МЮ просит за него , мы тут мимо ( выдумка журналюг не более)
Еще пишут что Сима планирует Бастони в Хиляль увезти и те очень даже не против и готовы большие деньги отвалить и имеется интерес с Ачерби (5млн за год ему дают). Вот дед Ачерби заслужил перед пенсией подзаработать , а остальное надеюсь гон журналюг.
Также пишут в Италии что Фратеззи цель номер 1 для Наполи тк с Дэвидом не получается похоже и Пио Эспозито заинтересовал Лацио
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:34
Суровая борьба за него предстоит...
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