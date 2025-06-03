«Интер» рассматривает вариант покупки Рэшфорда

Миланский «Интер» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рэшфорда.
По информации источника, англичанам уже поступил запрос от «Интера» по поводу игрока. Миланцам придётся посоперничать с другими командами за футболиста — ранее сообщалось, что в переходе Рэшфорда заинтересована «Барселона».
Прошедший сезон форвард провёл в аренде у «Астон Виллы». За бирмингемцев он сыграл 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
клуб под подозрении в махинации на 300 млн.
+ связи с мафией.
идут проверки. и если подтвердится, клуб вылетит в Серию Б.
клуб под подозрении в махинации на 300 млн.
+ связи с мафией.
идут проверки. и если подтвердится, клуб вылетит в Серию Б.
Еще пишут что Сима планирует Бастони в Хиляль увезти и те очень даже не против и готовы большие деньги отвалить и имеется интерес с Ачерби (5млн за год ему дают). Вот дед Ачерби заслужил перед пенсией подзаработать , а остальное надеюсь гон журналюг.
Также пишут в Италии что Фратеззи цель номер 1 для Наполи тк с Дэвидом не получается похоже и Пио Эспозито заинтересовал Лацио
Еще пишут что Сима планирует Бастони в Хиляль увезти и те очень даже не против и готовы большие деньги отвалить и имеется интерес с Ачерби (5млн за год ему дают). Вот дед Ачерби заслужил перед пенсией подзаработать , а остальное надеюсь гон журналюг.
Также пишут в Италии что Фратеззи цель номер 1 для Наполи тк с Дэвидом не получается похоже и Пио Эспозито заинтересовал Лацио