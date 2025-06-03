«Интер» рассматривает вариант покупки Рэшфорда

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сегодня, 21:25

Миланский «Интер» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего .

По информации источника, англичанам уже поступил запрос от «Интера» по поводу игрока. Миланцам придётся посоперничать с другими командами за футболиста — ранее сообщалось, что в переходе Рэшфорда заинтересована «Барселона».

Прошедший сезон форвард провёл в аренде у «Астон Виллы». За бирмингемцев он сыграл 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.