КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 280 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

КДК РФС наложил штраф в размере 280 тысяч рублей на клуб «Ахмат» за несколько нарушений, зафиксированных в домашнем стыковом матче против «Урала» (2:0, общий счёт — 3:2). Об этом сообщил председатель комитета .

За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу лиц, находящихся на стадионе (в частности, отсутствие удостоверений у сотрудников КРС и присутствие посторонних лиц), «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц после окончания матча — ещё на 50 тысяч рублей. За непредставление видеозаписи с камер наблюдения — на 20 тысяч рублей. Полузащитник команды Бериша оштрафован за выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей.