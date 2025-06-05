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КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 280 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

сегодня, 17:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

КДК РФС наложил штраф в размере 280 тысяч рублей на клуб «Ахмат» за несколько нарушений, зафиксированных в домашнем стыковом матче против «Урала» (2:0, общий счёт — 3:2). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу лиц, находящихся на стадионе (в частности, отсутствие удостоверений у сотрудников КРС и присутствие посторонних лиц), «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц после окончания матча — ещё на 50 тысяч рублей. За непредставление видеозаписи с камер наблюдения — на 20 тысяч рублей. Полузащитник команды Бериша оштрафован за выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей.

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