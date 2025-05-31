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Варламов прокомментировал дисквалификацию Циберкина на 10 лет

вчера, 17:43

Главный тренер казанского «Сокола» Евгений Варламов прокомментировал новость о десятилетней дисквалификации бывшего игрока команды Александра Циберкина за ставки:

Практика уже показала, что такие случаи, как с Циберкиным, возможны. От Саши это стало неожиданностью. Он себя зарекомендовал как серьёзный человек и хороший футболист, у которого молодая семья. Я так понимаю, что его наказали за то, что произошло четыре года назад. Понятно, что в молодости случаются ошибки. 10 лет дисквалификации для Циберкина — слишком суровое наказание. Прошло уже четыре года после того случая. Со стороны казанского «Сокола» к нему не было применено санкций. Саша показывал себя только с положительной стороны как профессионал. Выкладывался на тренировках и в матчах, а в жизни был дисциплинированным. Я слышал, что когда-то у Саши был такой случай. Поэтому эта информация не была как снег на голову. Я узнаю про своих футболистов: кто, где и чем дышит, какие случаи были. Я слышал про такие действия, но наказание в 10 лет за инцидент четырёхлетней давности — слишком много.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:53, ред.
Червонец много!
За сроком давности переквалифицировать и дать 3.5 года, но учитывая его положительную характеристику, условно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:51
Зачем он ваще это рассказал через 4 года!? По ходу его за одно место взяли за эти 800 К))
Гость
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