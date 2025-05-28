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Удаление игрока махачкалинского «Динамо» Касинтуры оставлено в силе

вчера, 13:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе красную карточку нападающего махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В концовке первого тайма форвард забил мяч, а на 62‑й минуте был удалён за фол на защитнике Андрее Ланговиче. Позже руководство клуба обратилось с запросом об отмене красной карточки.

Рассмотрели удаление, по ВКС принимали участие сам Касинтура и технический директор клуба. ЭСК приняла решение, что Касинтура удалён правильно. Решение — не отменять красную карточку. Футболист объяснил эпизод, сказал, что Лангович тянул его за майку, и Эгаш потерял равновесие, наступив на ногу. Касинтура после матча извинился за этот поступок. Принято решение не применять дополнительную дисквалификацию кроме автоматической.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:04
Смысл бежать за огнями ушедшей электрички?
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