Удаление игрока махачкалинского «Динамо» Касинтуры оставлено в силе

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вчера, 13:55

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оставил в силе красную карточку нападающего махачкалинского «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Об этом сообщил глава комитета .

В концовке первого тайма форвард забил мяч, а на 62‑й минуте был удалён за фол на защитнике Андрее Ланговиче. Позже руководство клуба обратилось с запросом об отмене красной карточки.