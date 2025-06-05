У «Интера» и «Барселоны» большие неприятности. Чиновники УЕФА вынуждены наказать грандов

Закон давно перестал работать.
Грандов снова обвинили в финансовых махинациях
Учитывая природу итальянского футбола, не удивили новости о возможном наказании «Интера». В Серии А традиционно вспыхивают большие скандалы, следуют новые дисквалификации, обвинения арбитров в продажности, футболистов в незаконных ставках у черных букмекеров, а менеджеров в связях с мафией. Некоторые ультрас больших клубов, поскольку это крепкие спортивные ребята, часто на побегушках у местных бандитов. Следовательно, все незаконные и серые схемы проворачивают с участием шестерок мафиозных кланов.
А поскольку у владельца «Интера» были проблемы на родине в Китае, где тоже хватает коррупции, то легко поверить, что двукратные финалисты Лиги чемпионов нарушали финансовые правила УЕФА. Снова поднимается вопрос о несовершенстве системы, предложенной ещё бывшим президентом Платини. Мишель хотел как лучше, а у юриста Чеферина получилось как всегда. После финала Лиги чемпионов катарский президент ПСЖ набросился на журналистов, которые годами писали о системных финансовых нарушениях парижан.
Человек, которого обвиняли в похищении и пытках, перевел в «Пари Сен-Жермен» более 3 миллиардов евро нефтяных денег. Из них более полутора миллиардов потратили на новичков команды Сафонова. Матвей ранним утром вернулся домой и заказывал такси с копией кубка чемпионов, а его клуб в очередной раз обвиняют в финансовых махинациях. Невозможно найти человека, который поверит, что ПСЖ зарабатывает, следуя букве закона. Невозможно в чемпионате Франции отбить трансферы Мбаппе, Неймара и Кварацхелии.
У Лиги 1 серьезные проблемы с телевизионным контрактом. Катарский канал распугал конкурентов, а вот другой спонсор отказался от сделки и готов выплатить штраф. Проблема в том, что чемпионат Франции непопулярен, на него не хватает времени у зрителей. Следовательно, подписали провальный контракт с условиями сезона во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. А несколько лет назад авторитетные издания раскопали информацию, что президент УЕФА Чеферин скрывал финансовые махинации катарских друзей.
Телеканал шейхов заключил серию жирных контрактов на право показывать турниры под эгидой УЕФА. Следовательно, уходящий в закат президент (Чеферин уйдет в 2027 году) решил тянуть с наказаниями грандов из разных стран, лишь бы досидеть на посту без огромного скандала с дисквалификациями клубов уровня ПСЖ, «Манчестер Сити», «Интера» и «Барселоны». Чеферин уйдет, а проблемы останутся. Ситуация опасная, поскольку количество финансовых махинаций в футболе растет как раз из-за круговой поруки в Швейцарии.
Представители элитных лиг боятся наказывать грандов
«Ювентус» нарвался, когда их президент Аньелли предал друга и кума Чеферина, создавая с Пересом Суперлигу. Президент УЕФА защитил клуб миллиардера, ведь туринцев не выбросили в Серию Б, как раньше. Наказания в футболе только для маленьких клубов. На днях «Брешию», за которую в прошлом играли Пирло и Баджо, отправили в Серию С, сняв четыре пункта. Оказывается, когда клуб нарушает правила, то не нужно расследовать дело сто лет и можно просто снять очки. «Брешия» будет подавать апелляцию, но вряд ли спасется.
Клубы вроде «Интера» и «Барселоны» боятся наказывать, поскольку их хитрых боссов защищают футбольные успехи и толпы фанатов. Даже дурно пахнущее «дело Негрейры», где конфликт интересов очевиден даже первокурснику юридического факультета (семье боссов арбитров отдали миллионы евро), тихо спустили на тормозах. Отняв очки у «Барселоны», Тебас автоматически нарвется на протесты в Каталонии и разговоры, как ущемляют гордый сепаратистский регион. Испанским властям не нужны массовые драки с полицией.
Все понимают, что Лапорта легко может оказаться жуликом и вором, коим его считают прокуроры в Каталонии. Жоана много раз судили, но поскольку он надежно приклеился к креслу президента «Барселоны», махинатора прощают. Хотя теперь каталонцы могут доиграться, ведь даже самые либеральные апелляционные спортивные суды указывают на махинации с регистрацией прибыли. Лапорта несколько лет подряд продает воздух, вроде мест в ложах стадиона, который только строят, и засчитывает те миллионы как доходы клуба.
Понятно, что это нарушения правил, но Ла Лига столько раз помогала «Барселоне» с регистрацией новичков и так часто выступает на их стороне, что рано или поздно Тебасу придется вспомнить о законе. Тогда с каталонцев снимут очки в Ла Лиге. Похожий опыт может получить Боэли в «Челси». В АПЛ устали от перекладывания денег из одного кармана в другой. Владельцы лондонского клуба продали сами себе два отеля и женскую команду, а деньги записали как прибыль корпорации, чтобы «Челси» мог летом продолжить подписывать футболистов.
Специальное затягивание вердиктов – позор для футбола
В деле «Манчестер Сити», хотя там 130 пунктов обвинения, нет ничего сложного. Владельцы и менеджеры клуба постоянно нарушали законы. Суть разбирательства не о действиях, а о выборе соразмерного проступкам наказания. Чиновники специально оставили лазейки для грандов: «Эвертон» вынудили написать явку с повинной, а с «Манчестер Сити» тянут годами. Дали время уничтожить улики, спрятать свидетелей, попрощаться с исполнителями, а после вердикта два года будут бегать по швейцарским апелляционным судам, рассказывая о диктатуре.
Плохо, что среди руководства великих клубов нет никого достаточно умного, чтобы инициировать пересмотр самих финансовых правил. Нужен работающий контроль доходов клубов и расходов на трансферы. Сама идея была классной, но никакого равенства в футболе нет. АПЛ – богатая лига, поскольку там дорогие телевизионные права, много фанатов на трибунах и щедрые боссы клубов. Бундеслига с деньгами, ведь немцы без ума от местного футбола. А во Франции даже ПСЖ физически не может окупить расходы клуба через доходы в Лиге 1.
Чиновники трусливые, а президентов Инфантино и Чеферина волнуют только деньги. Им подавай клубный ЧМ и Лигу наций, ведь это дополнительные доходы для людей из ФИФА и УЕФА соответственно. Такие мелочи, как работающие законы, не в приоритете. Покойный Марадона называл футбольных чиновников мафией. Похоже, Диего был прав. Блаттер и Платини благодаря дорогим адвокатам и круговой поруке не попали в тюрьму, за них заступились подельники у власти. Большие клубы тоже хотят мошенничать и избегать наказания.
Автор ничего не путает? Ла Лига только и делает, что копает под Барсу, ищет до чего доковыряться, даже подали на клуб в суд
Автор ничего не путает? Ла Лига только и делает, что копает под Барсу, ищет до чего доковыряться, даже подали на клуб в суд
1. Зачем помогать миллиардерам? Все (в скобках - кучкующиеся одним кланом, точнее - партией) богатые называют себя самостоятельными, но обычно оказывается что ни один из них даже капитал не получил сам.
Помощь от ФИФА в достижении результатов команд означает, что сама Федерация заинтересована в деньгах коррупционеров. Рука руку моет. А зачем помогать выигрывать ПСЖ или Луису Энрике? Они детсадовские дети? Они Месси? Они инвалиды?
2. Из данного следует, что все более чем объяснимо. И пример Могильного, Фетисова, Федорова и прочих хоккеистов выбравших деньги - объясняет происходящее полностью. Без спроса нет предложения. Футбол хочет продаться, шейхи хотят купить. И не просто ПСЖ. А вообще спорт. Результат всегда будет отрицательным - победитель за год только 1. Одна команда шейхов выиграет, тысячи команд шейхов проиграют. Каждый год. Бзззз...
1. Зачем помогать миллиардерам? Все (в скобках - кучкующиеся одним кланом, точнее - партией) богатые называют себя самостоятельными, но обычно оказывается что ни один из них даже капитал не получил сам.
Помощь от ФИФА в достижении результатов команд означает, что сама Федерация заинтересована в деньгах коррупционеров. Рука руку моет. А зачем помогать выигрывать ПСЖ или Луису Энрике? Они детсадовские дети? Они Месси? Они инвалиды?
2. Из данного следует, что все более чем объяснимо. И пример Могильного, Фетисова, Федорова и прочих хоккеистов выбравших деньги - объясняет происходящее полностью. Без спроса нет предложения. Футбол хочет продаться, шейхи хотят купить. И не просто ПСЖ. А вообще спорт. Результат всегда будет отрицательным - победитель за год только 1. Одна команда шейхов выиграет, тысячи команд шейхов проиграют. Каждый год. Бзззз...