У «Интера» и «Барселоны» большие неприятности. Чиновники УЕФА вынуждены наказать грандов

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вчера, 14:00

Закон давно перестал работать.

Грандов снова обвинили в финансовых махинациях

Учитывая природу итальянского футбола, не удивили новости о возможном наказании «Интера». В Серии А традиционно вспыхивают большие скандалы, следуют новые дисквалификации, обвинения арбитров в продажности, футболистов в незаконных ставках у черных букмекеров, а менеджеров в связях с мафией. Некоторые ультрас больших клубов, поскольку это крепкие спортивные ребята, часто на побегушках у местных бандитов. Следовательно, все незаконные и серые схемы проворачивают с участием шестерок мафиозных кланов.

А поскольку у владельца «Интера» были проблемы на родине в Китае, где тоже хватает коррупции, то легко поверить, что двукратные финалисты Лиги чемпионов нарушали финансовые правила УЕФА . Снова поднимается вопрос о несовершенстве системы, предложенной ещё бывшим президентом Платини. Мишель хотел как лучше, а у юриста Чеферина получилось как всегда. После финала Лиги чемпионов катарский президент ПСЖ набросился на журналистов, которые годами писали о системных финансовых нарушениях парижан.

Человек, которого обвиняли в похищении и пытках, перевел в «Пари Сен-Жермен» более 3 миллиардов евро нефтяных денег. Из них более полутора миллиардов потратили на новичков команды Сафонова. Матвей ранним утром вернулся домой и заказывал такси с копией кубка чемпионов, а его клуб в очередной раз обвиняют в финансовых махинациях. Невозможно найти человека, который поверит, что ПСЖ зарабатывает, следуя букве закона. Невозможно в чемпионате Франции отбить трансферы Мбаппе, Неймара и Кварацхелии.

У Лиги 1 серьезные проблемы с телевизионным контрактом. Катарский канал распугал конкурентов, а вот другой спонсор отказался от сделки и готов выплатить штраф. Проблема в том, что чемпионат Франции непопулярен, на него не хватает времени у зрителей. Следовательно, подписали провальный контракт с условиями сезона во время пандемии, когда на стадионе не было болельщиков. А несколько лет назад авторитетные издания раскопали информацию, что президент УЕФА Чеферин скрывал финансовые махинации катарских друзей.

Телеканал шейхов заключил серию жирных контрактов на право показывать турниры под эгидой УЕФА . Следовательно, уходящий в закат президент (Чеферин уйдет в 2027 году) решил тянуть с наказаниями грандов из разных стран, лишь бы досидеть на посту без огромного скандала с дисквалификациями клубов уровня ПСЖ , «Манчестер Сити», «Интера» и «Барселоны». Чеферин уйдет, а проблемы останутся. Ситуация опасная, поскольку количество финансовых махинаций в футболе растет как раз из-за круговой поруки в Швейцарии.

Представители элитных лиг боятся наказывать грандов

«Ювентус» нарвался, когда их президент Аньелли предал друга и кума Чеферина, создавая с Пересом Суперлигу. Президент УЕФА защитил клуб миллиардера, ведь туринцев не выбросили в Серию Б, как раньше. Наказания в футболе только для маленьких клубов. На днях «Брешию», за которую в прошлом играли Пирло и Баджо, отправили в Серию С, сняв четыре пункта. Оказывается, когда клуб нарушает правила, то не нужно расследовать дело сто лет и можно просто снять очки. «Брешия» будет подавать апелляцию, но вряд ли спасется.

Клубы вроде «Интера» и «Барселоны» боятся наказывать, поскольку их хитрых боссов защищают футбольные успехи и толпы фанатов. Даже дурно пахнущее «дело Негрейры», где конфликт интересов очевиден даже первокурснику юридического факультета (семье боссов арбитров отдали миллионы евро), тихо спустили на тормозах. Отняв очки у «Барселоны», Тебас автоматически нарвется на протесты в Каталонии и разговоры, как ущемляют гордый сепаратистский регион. Испанским властям не нужны массовые драки с полицией.

Все понимают, что Лапорта легко может оказаться жуликом и вором, коим его считают прокуроры в Каталонии. Жоана много раз судили, но поскольку он надежно приклеился к креслу президента «Барселоны», махинатора прощают. Хотя теперь каталонцы могут доиграться, ведь даже самые либеральные апелляционные спортивные суды указывают на махинации с регистрацией прибыли. Лапорта несколько лет подряд продает воздух, вроде мест в ложах стадиона, который только строят, и засчитывает те миллионы как доходы клуба.

Понятно, что это нарушения правил, но Ла Лига столько раз помогала «Барселоне» с регистрацией новичков и так часто выступает на их стороне, что рано или поздно Тебасу придется вспомнить о законе. Тогда с каталонцев снимут очки в Ла Лиге. Похожий опыт может получить Боэли в «Челси». В АПЛ устали от перекладывания денег из одного кармана в другой. Владельцы лондонского клуба продали сами себе два отеля и женскую команду, а деньги записали как прибыль корпорации, чтобы «Челси» мог летом продолжить подписывать футболистов.

Специальное затягивание вердиктов – позор для футбола

В деле «Манчестер Сити», хотя там 130 пунктов обвинения, нет ничего сложного. Владельцы и менеджеры клуба постоянно нарушали законы. Суть разбирательства не о действиях, а о выборе соразмерного проступкам наказания. Чиновники специально оставили лазейки для грандов: «Эвертон» вынудили написать явку с повинной, а с «Манчестер Сити» тянут годами. Дали время уничтожить улики, спрятать свидетелей, попрощаться с исполнителями, а после вердикта два года будут бегать по швейцарским апелляционным судам, рассказывая о диктатуре.

Плохо, что среди руководства великих клубов нет никого достаточно умного, чтобы инициировать пересмотр самих финансовых правил. Нужен работающий контроль доходов клубов и расходов на трансферы. Сама идея была классной, но никакого равенства в футболе нет. АПЛ – богатая лига, поскольку там дорогие телевизионные права, много фанатов на трибунах и щедрые боссы клубов. Бундеслига с деньгами, ведь немцы без ума от местного футбола. А во Франции даже ПСЖ физически не может окупить расходы клуба через доходы в Лиге 1.