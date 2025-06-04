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УЕФА грозит «Барселоне» штрафом или снятием очков

сегодня, 01:36

УЕФА может наказать «Барселону» за повторное нарушение требований.

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 млн евро сроком на 25 лет в 2022 году. «Барселона» пыталась обжаловать решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако апелляции, в том числе в Спортивный арбитражный суд, были отклонены.

Источник The Times сообщает, что в том же 2022 году были проданы еще 15% прав – за 400 млн евро. Решение CAS означает, что и эти доходы не могут быть отнесены к операционным – а именно такое их отражение было признано неправомерным. Отмечается, что «сине-гранатовым» могут грозить сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне, внушительный штраф или даже снятие очков, если нарушение действительно будет установлено.

Недавно стало известно, сколько заработает «Барселона» с продажи VIP-мест на своём отреставрированном стадионе.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:58
У Реала появляется шанс на чемпионство?
Хотя если у Барсы отберут очки, то Атлетико ещё есть.
Гость
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