Игрок казанского «Сокола» Циберкин дисквалифицирован на 10 лет

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сегодня, 00:48

Российский футбольный союз дисквалифицировал 25-летнего полузащитника казанского «Сокола» на десять лет.

В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.