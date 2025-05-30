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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2025

Игрок казанского «Сокола» Циберкин дисквалифицирован на 10 лет

сегодня, 00:48

Российский футбольный союз дисквалифицировал 25-летнего полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина на десять лет.

В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.

Статья 18 Регламента РФС по этике запрещает участие в футбольных тотализаторах и других азартных играх. Статья 21 подчёркивает, что представителям футбольного сообщества запрещено оказывать прямое или косвенное влияние на результаты матчей.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:59
Ставки продолжит, ноги целые....
Байкал-38
Байкал-38 ответ 5cds99aa895c (раскрыть)
сегодня в 03:46
Наоборот он теперь может заниматься любимым делом без последствии, ведь ставки он любит больше, чем играть в футбол.
5cds99aa895c
5cds99aa895c
сегодня в 02:46
Влип Александр, не дали любимым делом заниматься
Гость
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