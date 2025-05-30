Игрок казанского «Сокола» Циберкин дисквалифицирован на 10 лет

Российский футбольный союз дисквалифицировал 25-летнего полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина на десять лет.
В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет.
Статья 18 Регламента РФС по этике запрещает участие в футбольных тотализаторах и других азартных играх. Статья 21 подчёркивает, что представителям футбольного сообщества запрещено оказывать прямое или косвенное влияние на результаты матчей.