Агент Агкацева: «Мечта Станислава — играть в Англии»

Марат Арчегов, агент голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, прокомментировал контракт своего клиента и его желание перейти в английский топ-клуб.
Будущее Агкацева? У Стаса длинный контракт, ещё минимум 4 года он игрок «Краснодара». В жизни бывает всякое, но пока я не вижу ситуации, при которой он может уйти. При этом Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда.
В минувшем сезоне 23-летний Станислав Агкацев провёл 34 матча во всех турнирах и пропустил 29 голов. «Краснодар» стал чемпионом России, а голкипер повторил знаменитое фото Лионеля Месси с кубком.