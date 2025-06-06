Агент Агкацева: «Мечта Станислава — играть в Англии»

Марат Арчегов, агент голкипера «Краснодара» , прокомментировал контракт своего клиента и его желание перейти в английский топ-клуб.

Будущее Агкацева? У Стаса длинный контракт, ещё минимум 4 года он игрок «Краснодара». В жизни бывает всякое, но пока я не вижу ситуации, при которой он может уйти. При этом Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ . Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда.