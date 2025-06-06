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Агент Агкацева: «Мечта Станислава — играть в Англии»

вчера, 13:27

Марат Арчегов, агент голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, прокомментировал контракт своего клиента и его желание перейти в английский топ-клуб.

Будущее Агкацева? У Стаса длинный контракт, ещё минимум 4 года он игрок «Краснодара». В жизни бывает всякое, но пока я не вижу ситуации, при которой он может уйти. При этом Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда.

В минувшем сезоне 23-летний Станислав Агкацев провёл 34 матча во всех турнирах и пропустил 29 голов. «Краснодар» стал чемпионом России, а голкипер повторил знаменитое фото Лионеля Месси с кубком.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:01
Там только в Челси место вакантно
Брулин
Брулин
вчера в 15:48
В Сити собрался?
Дед и ушко
Дед и ушко ответ ke92y92ytyzs (раскрыть)
вчера в 14:59
Если не 80
ke92y92ytyzs
ke92y92ytyzs
вчера в 13:29
Пока политическая ситуация изменится, ему стукнет лет 40.....
Гость
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