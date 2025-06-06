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Агент форварда «Локомотива» Сулейманова: «Тимур перейдёт в „Балтику“»

вчера, 12:18

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова заявил, что его клиент переходит в калининградскую «Балтику».

Переговоры в активной стадии, можно сказать, что мы находимся на финишной прямой. Сейчас осталось уладить некоторые детали. Были и другие варианты, но Тимур решил, что вариант с «Балтикой» для него самый правильный.

О том, что футболист покинет «Локомотив», стало известно ещё в прошлом месяце.

В минувшем сезоне 25-летний Тимур Сулейманов провёл за «железнодорожников» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:38
есть шанс стать "первым парнем" !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:28
Будем надеяться, что для Балтики этот переход будет усилением.
Гость
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