Агент форварда «Локомотива» Сулейманова: «Тимур перейдёт в „Балтику“»

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вчера, 12:18

, агент нападающего «Локомотива» заявил, что его клиент переходит в калининградскую «Балтику».

Переговоры в активной стадии, можно сказать, что мы находимся на финишной прямой. Сейчас осталось уладить некоторые детали. Были и другие варианты, но Тимур решил, что вариант с «Балтикой» для него самый правильный.

О том, что футболист покинет «Локомотив», стало известно ещё в прошлом месяце.

В минувшем сезоне 25-летний Тимур Сулейманов провёл за «железнодорожников» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.