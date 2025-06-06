Агент форварда «Локомотива» Сулейманова: «Тимур перейдёт в „Балтику“»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова заявил, что его клиент переходит в калининградскую «Балтику».
Переговоры в активной стадии, можно сказать, что мы находимся на финишной прямой. Сейчас осталось уладить некоторые детали. Были и другие варианты, но Тимур решил, что вариант с «Балтикой» для него самый правильный.
О том, что футболист покинет «Локомотив», стало известно ещё в прошлом месяце.
В минувшем сезоне 25-летний Тимур Сулейманов провёл за «железнодорожников» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.