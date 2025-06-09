Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

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сегодня, 00:44

Португалия выиграла финальный матч Лиги наций у сборной Франции (2:2, 5:3 по пенальти).

На 21-й минуте счёт открыл испанец Мартин Субименди. На 26-й португалец Нуну Мендеш счёт сравнял. На 45-й Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперёд, но уже на 61-й Криштиану Роналду зажёг на табло цифры 2:2. В основное время выявить победителя не удалось. Дополнительные полчаса прошли без забитых мячей, и командам пришлось бить послематчевую серию пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказалась Португалия (5:3). Решающий удар не реализовал форвард испанцев Альваро Мората.

В полуфинале португальцы обыграли Германию со счётом 2:1.