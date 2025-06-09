Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

Португалия выиграла финальный матч Лиги наций у сборной Франции (2:2, 5:3 по пенальти).
На 21-й минуте счёт открыл испанец Мартин Субименди. На 26-й португалец Нуну Мендеш счёт сравнял. На 45-й Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперёд, но уже на 61-й Криштиану Роналду зажёг на табло цифры 2:2. В основное время выявить победителя не удалось. Дополнительные полчаса прошли без забитых мячей, и командам пришлось бить послематчевую серию пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказалась Португалия (5:3). Решающий удар не реализовал форвард испанцев Альваро Мората.
В полуфинале португальцы обыграли Германию со счётом 2:1.
Португалы молодцы, и Роналду молодцом!!!
Португалы молодцы, и Роналду молодцом!!!
Мендеш съел молоденького моего кумира, которому на правом фланге не хватало своего партнёра по Барселоне (речь о Хищнике - Кунде)
Левый деф Португалии и ПСЖ - лучший в мире на своей позиции.
Витинья в центре поля не уступил Педри - это противостояние сегодня прибавило колорита. Оба красавцы и наверно лучшие хавбеки на сегодня, наряду с Федей Вальверде из Реала.
Ну и отдельные слова в Адрес Кришки. Мастер он всегда мастер. Матёрый, опытный и... спокойный кэп вселял уверенность в своих партнёров, да и сам сделал своё дело, когда настал момент.
Всех болел Португалии с победой.
Мендеш съел молоденького моего кумира, которому на правом фланге не хватало своего партнёра по Барселоне (речь о Хищнике - Кунде)
Левый деф Португалии и ПСЖ - лучший в мире на своей позиции.
Витинья в центре поля не уступил Педри - это противостояние сегодня прибавило колорита. Оба красавцы и наверно лучшие хавбеки на сегодня, наряду с Федей Вальверде из Реала.
Ну и отдельные слова в Адрес Кришки. Мастер он всегда мастер. Матёрый, опытный и... спокойный кэп вселял уверенность в своих партнёров, да и сам сделал своё дело, когда настал момент.
Всех болел Португалии с победой.
Та же магическая история, что с Месси в Катаре. 2 неудачные попытки обводки, 5 место по пасам, последнее - по точности передач и точности ударов по воротам, но вопли комментаторов что он гениален создавали как на базаре тухлому мясу ажиотаж, когда кажется что оно лучшее.
Эффект плацебо.
Посмотрим что с Барселоной будет в следующем сезоне. Анчелотти пророчил ей трудности.
Та же магическая история, что с Месси в Катаре. 2 неудачные попытки обводки, 5 место по пасам, последнее - по точности передач и точности ударов по воротам, но вопли комментаторов что он гениален создавали как на базаре тухлому мясу ажиотаж, когда кажется что оно лучшее.
Эффект плацебо.
Посмотрим что с Барселоной будет в следующем сезоне. Анчелотти пророчил ей трудности.