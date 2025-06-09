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Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций

сегодня, 00:44
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Португалия выиграла финальный матч Лиги наций у сборной Франции (2:2, 5:3 по пенальти).

На 21-й минуте счёт открыл испанец Мартин Субименди. На 26-й португалец Нуну Мендеш счёт сравнял. На 45-й Микель Ойарсабаль вывел испанцев вперёд, но уже на 61-й Криштиану Роналду зажёг на табло цифры 2:2. В основное время выявить победителя не удалось. Дополнительные полчаса прошли без забитых мячей, и командам пришлось бить послематчевую серию пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказалась Португалия (5:3). Решающий удар не реализовал форвард испанцев Альваро Мората.

В полуфинале португальцы обыграли Германию со счётом 2:1.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:43
Хороший финал. Победа могла бы ъ и у Испании
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 04:56
Футболисты ПСЖ показали, что в финале ЛЧ Барселоне было бы не легко. В этом сезоне и на клубном уровне, и на уровне сборных всё решали одни и те же игроки, что подчёркивает их класс.

Ну а слёзы Криштиану, боюсь, связаны не с радостью за команду, а с радостью за себя любимого - наконец-то у него хоть какой-то трофей, после всех тщетных попыток в Азии.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ catal (раскрыть)
сегодня в 02:25
Капец сколько негатива и набор букв, проще было написать, что пукан горит от Ямаля.
Кстати пацану всего 17 лет, по твоему в свои годы он должен везде быть на первых рядах?
Agamaga005
Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
сегодня в 02:22
А что суммарно по карьере в 17 лет уже точку поставили на нём? Он поучаствовал полноценно в победе на ЧЕ.
В его возрасте обязательно нужно перебить по всем параметрам своих более опытных партнёров? Я не понимаю такое отношению к этому таланту.
Сегодня он не затерялся, отбирал, хорошо пробивал в створ ворот, отдал голевой пас. Добротно отыграл.
Если придраться, а придираются то хорошо, даже к внешнему виду, то таким образом можно любого игрока разобрать в ноль.
Месси в Катаре сказал свое слово. Был лучшим на поле. Почти во всех голах поучаствовал.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:20
Узбекистан 🇺🇿 в финале чм?
Интересно было бы конечно но очень вряд ли!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 02:16, ред.
А так испанцы конечно сами виноваты , должны были хлопнуть португальцев в основное время, а не полагаться на лотерею в серии пенальти.
Да и замены тренера были вообще не логичны.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:15
Ямаль уже второй в списке на ЗМ. Сезон с Барселоной отыграл на 5-ку. От мамки он давно оторвался. Иначе рисовал бы кисточкой дома.
catal
catal ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:15, ред.
Это конечно забавно, но уровень Ямаля в сборной хуже даже чем в Барселоне. Суммарно по карьере. Он играет как бревно вообще, если у какого-то среднего Шерки пасы на уровне 92-95% точности, то у Ямаля 77%. Таких убогих игроков в серьезных сборных вообще нет.
Та же магическая история, что с Месси в Катаре. 2 неудачные попытки обводки, 5 место по пасам, последнее - по точности передач и точности ударов по воротам, но вопли комментаторов что он гениален создавали как на базаре тухлому мясу ажиотаж, когда кажется что оно лучшее.
Эффект плацебо.
Посмотрим что с Барселоной будет в следующем сезоне. Анчелотти пророчил ей трудности.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:14
А что, художник не может пошутить?))) Художники тоже люди и на мир смотрят по своему, не так как все. Что касается Ямаля, то ничего особенного он не показал, а его постоянные падения на ровном месте уже начинают раздражать. Не вижу в моих словах большого криминала. Португалия понравилась, а Ямаль нет. Он пижончик и неискренний человек. Поверь мне, Дружище, он еще заявит о себе, и, с не лучшей стороны...
eleven LC
eleven LC ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 02:13
Ну правильно , две лиги наций и один евро= три титула со сборной Португалии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:12
До него и не было таких турниров , вроде лиги наций 😂😂 у него их кстати 2 трофея 😂
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 02:08
2 удара в створ за всю игру от Португальцев, заслужено выиграли 😂🤔
Agamaga005
Agamaga005 ответ Тень 20 (раскрыть)
сегодня в 02:05
Всегда был товарняк.
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:03
Возможно и не последний. Теперь на ЧМ будет много слабых сборных. До финала дойдёт, а там Узбекистан останется обыграть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:03, ред.
"Ну а губошлёпу, посоветую не отрываться от мамкиной сиськи и ..."


facepalm facepalm facepalm!!!
Вить, ты ли это ?! Ладно я - работяга..., но читать такое от художника, - глаз режет !!

По игре Ямаля... Мальчонка был далеко неплох сегодня, но недостаточно хорош как обычно, в силу объёктивных причин. Поэтому скидывать на него бремя ответственности за результат, минуя мужиков Фурии, которые свои яйца еле волокли начиная со 2-го тайма - несерьёзная затея.
Тень 20
Тень 20 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:02
Ненене)
Пока Испания выигрывала, был не товарняк)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:00
Заслуженно!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:56, ред.
Так я не болею за Португалию лично, я просто рад за Криштьяну, что он взял титул со сборной
Ну вполне возможно что титул у Рона с Португалией последний, до него у Португалии было 0
Bombon
Bombon ответ catal (раскрыть)
сегодня в 01:53, ред.
И как это противоречит тому, что я сказал раньше? УЕФА решил заработать. Немного из заработанного подбросить сборным. И дать возможность футбольным карликам попасть на ЧЕ. Это не делает турнир каким-то важным. При этом УЕФА сами решили, что это третий по значимости турнир. Только вот я нигде не видел, чтобы это подтвердили представители Азиатской, африканской конфедераций, КОНКААФ, КОМНЕБОЛ, конфедерации футбола Океании. Ведь если сумасшедший считает себя Наполеоном, совсем не значит, что это так и есть
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:51
Я это слышу практически от всех, кто болеет за Португалию. Я же всегда говорю, что португальцы такие же партнёры аргентинцам в топ клубах.
Ямаль для своего возраста выиграл почти все, кроме ЛЧ, а на ЧМ он ещё не играл. Все впереди. Для криша это прощальный титул со сборной.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:46
У кого у вас, ты меня не приплетай к кому либо
Где я говорил что Португалия слабая для чм? 🤔
Ты давай завязывай обобщать, мы же здесь с тобой общаемся
И кстати не смотря на то что я болею за Реал, мне нравится как играет Ямаль, очень зрело для 17-ти лет
Agamaga005
Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
сегодня в 01:43
Меня плохо слышно. Я говорю, что этот турнир - это замена товарищеских матчей. Немного видоизменили. Есть кубок, есть призовые!
catal
catal ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:43
Советую открыть на сайте УЕФА статью Regulations of the UEFA Nations League, перевести и почитать. Даже место проведения матчей ЛН определяет УЕФА, как и ЧЕ, не устраивающие товарняки сборные сами, а УЕФА за них.
Ты узнаешь много интересного, например что национальные сборные обязаны отменять товарищеские матчи, налагающиеся на время турнира. А также нести ответственность, включая санкции от УЕФА за неучастие в играх.
Такой вот левый никчемный трунир получается.
амурец
амурец
сегодня в 01:43
молодцы португалы, да и Роналду опять выстрелил, а вот Ямаль куда то пропал, рановато ему ещё ЗМ
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:41
Я не зациклен на золотых мячах, как некоторые. В этом плане отличаются его ненавистники.
Они уже есть даже у 17 летнего Ямаля. После того, что он выиграл в Испании и ответил за свои слова.

Раз так утверждаешь, что Португалия выиграла полноценный турнир, в битве с сильнейшей сборной, то как у вас получается писать, что для победы на ЧМ у криша сборная не такая сильная как у того же Месси?
Не двойные стандарты!)))
Bombon
Bombon ответ catal (раскрыть)
сегодня в 01:36
Так а какую значимость он несет, кроме шанса для слабых сборных попасть на ЧЕ? В Африке, Азии, Латинской и Северной Америке есть отборы на ЧМ. В Европе тоже. Так в чем его значимость?
catal
catal ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:35
И великий Ямаль купился на их грязную ложь и помчался участвовать с обманутой сборной Испании в этом коррупционном дележе бабла?
Agamaga005
Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
сегодня в 01:34
Так я изначально говорю, что это ложь. Они там сидят что-то придумывают, они и участников для ЧМ увеличили, хотят ещё и ещё для большего количества матчей, а самим деньги грести лопатой.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:34
Да какая разница
Будет та же Испания что и сегодня, будет матч за титул
И сегодня, Португалия выиграла полноценный титул в турнире где играли сильнейшие сборные Европы, сильнейшие составы играли
Тебе не нравится Криш просто, и чего ты добиваешься, что пытаешься доказать?!
Всё, у Месси 8 золотых мячей, Рон его уже не догонит, радуйся
catal
catal ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:33
Не третий турнир УЕФА, а третий турнир для членов УЕФА, кроме ЧЕ и ЧМ.
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