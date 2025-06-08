Франция обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций

Франция со счётом 2:0 переиграла Германию в матче за 3-е место Лиги наций.
На 45-й минуте счёт открыл форвард французов Килиан Мбаппе. На 84-й Майкл Олисе забил второй мяч с передачи всё того же Мбаппе — 2:0.
В предыдущем матче турнира французы уступили Испании (4:5).
Ежли смотрел, пора бы ему вносить ясность и ставить Штегена в основу Барселоны, а Щенсны гнать взашею. Если бы не кипер немцев, сегодня бы Маншафт огрёб минимум пятак и был бы освистан Штутгартными ультрас.
Просто поразительно с какой лёгкостью французы обыгрывали защиту соперника и с такой же лёгкостью транжирили моменты: Тюрам сегодня просто сам не свой был, ну а Мбаппе, который организовал перфоманс Штегену, уже не стал в концовке рисковать и выдал до верного на Олисе.
Ну а что же немцы ? Очень тяжелые они сегодня были и медленные. Одними навесами хотели взять французов, у которых двухметровых негров в защите - мама не горюй. Интересней игра у них пошла лишь с выходом Гнабри, но времени на это было маловато. Юльке надо было Сержика пораньше выпускать.
Ежли смотрел, пора бы ему вносить ясность и ставить Штегена в основу Барселоны, а Щенсны гнать взашею. Если бы не кипер немцев, сегодня бы Маншафт огрёб минимум пятак и был бы освистан Штутгартными ультрас.
Просто поразительно с какой лёгкостью французы обыгрывали защиту соперника и с такой же лёгкостью транжирили моменты: Тюрам сегодня просто сам не свой был, ну а Мбаппе, который организовал перфоманс Штегену, уже не стал в концовке рисковать и выдал до верного на Олисе.
Ну а что же немцы ? Очень тяжелые они сегодня были и медленные. Одними навесами хотели взять французов, у которых двухметровых негров в защите - мама не горюй. Интересней игра у них пошла лишь с выходом Гнабри, но времени на это было маловато. Юльке надо было Сержика пораньше выпускать.
Ну и не сказать, что Франция смотрелась намного лучше. В 1-м тайме, столько предоставить моментов сопернику!!! Дешам поменял полностью защиту. Ну и что, что это изменило? Ничего. Просто, немцы, в отличие от испанцев не такие техничные и не такие фантазийные, поэтому они и не использовали множество моментов, а Испания всё воплотила в жизнь...
Ну и немнoго про Нагеля, точнее- про его поведение. Незря в Германии его считают невоспитанным мальчишкой. Позволить себе, подойти во время игры к тренеру соперника и начать ему что-то объяснять, может только невоспитанный человек. Ни такта, ни элементарного приличия, ни самой примитивной культуры.
Вобщем, Францию с победой, но содержательного футбола не увидел- ни от одной из сборных.
Ну и не сказать, что Франция смотрелась намного лучше. В 1-м тайме, столько предоставить моментов сопернику!!! Дешам поменял полностью защиту. Ну и что, что это изменило? Ничего. Просто, немцы, в отличие от испанцев не такие техничные и не такие фантазийные, поэтому они и не использовали множество моментов, а Испания всё воплотила в жизнь...
Ну и немнoго про Нагеля, точнее- про его поведение. Незря в Германии его считают невоспитанным мальчишкой. Позволить себе, подойти во время игры к тренеру соперника и начать ему что-то объяснять, может только невоспитанный человек. Ни такта, ни элементарного приличия, ни самой примитивной культуры.
Вобщем, Францию с победой, но содержательного футбола не увидел- ни от одной из сборных.
Теперь я понимаю что имеют в виду, когда говорят. что Дешам в вопросах выбора состава упертый как бетонный забор.
Теперь я понимаю что имеют в виду, когда говорят. что Дешам в вопросах выбора состава упертый как бетонный забор.