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Франция обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций

вчера, 17:57
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Франция со счётом 2:0 переиграла Германию в матче за 3-е место Лиги наций.

На 45-й минуте счёт открыл форвард французов Килиан Мбаппе. На 84-й Майкл Олисе забил второй мяч с передачи всё того же Мбаппе — 2:0.

В предыдущем матче турнира французы уступили Испании (4:5).

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Все комментарии
фара-екше
фара-екше
вчера в 23:36
1/2 нашла коса на камень, а nivea тим уже не та.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:20
Немцам вообще нужен этот турнир?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:10
у немцев что, нападающие закончились? ) Фюллькруг, серьезно? центрфорвард забивший за сезон 3 мяча )
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:58
Матч не смотрел, но судя по комментариям, правильно, что я не понимал, откуда слухи про уход Штегена. Надёжный вратарь и куда собрался, если верить слухам. Странно...
протон
протон
вчера в 20:11
Германия 4 кратный победилеть Чемпионата мира, трехкратный победитель Евро....

Лига Наций Германии нужна для тех целей, что и декларировала УЕФА при создании этой Лиги Наций.
То есть, они обкатывают команду там.
Да,некоторые сборные ставят задачу там победить....
Но это ничего не меняет в мировом футболе.
Например, мало кто помнит, кто там побеждал....
catal
catal
вчера в 19:27
Дешам действительно удивил. Но задним числом. Оба защитника сборной Франции в этой версии сборной на голову выше Ибры Канате, запоровшего игру с Испанией, он кукарекал в ситуации 2 голов и привез еще один. Почему на важный матч ставят Конате, а на вторичный - Гюсто и Динья? По сути 50% шансов поражения от Испании на совести выбора состава, ведь на скамейке тогда остался Шерки.
Теперь я понимаю что имеют в виду, когда говорят. что Дешам в вопросах выбора состава упертый как бетонный забор.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:24
Французы на голову выше немцев!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:13
Когда Роналду в поле, то Леао хренью не страдает..., как в Милане.
Думаю он лишним точно не будет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:05
Стоил ли сборной Португалии выпускать Рафаэля Леау?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:51
Мальчишка каталонский мне по нраву. Вот за него и покричу.)
Хотя и Кришку уважаю донельзя. Да и вся сборная Португалии щас сильна, как никогда. Один Витинья и Нуну Мендеш выше всяких похвал..., а есть ещё и Бруну и Жота и тот же Рон.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:44
Поболею за качественный интересный футбол. Думаю, испанцы и португалы придумают, что нибудь этакое...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:43
А Вы за кого собираетесь болеть, если в принципе будете за кого-то из двух сборных или кого-то из футболистов лично?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:33
За кого болеть вечером будешь ? За Ямаля ? )))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:33
Спасибо за подсказку.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:33, ред.
Немецкий футбол умирает... Где звёзды из числа немцев? Я до сих пор помню игроков сборной Германии на чемпионатах мира 1982, 1986, 1990 годов. Тогда легко можно было набрать два состава. Немецкие футболисты были на ведущих ролях в Милане, Интере. А Бавария являлась просто монстром. А сейчас в Бундеслиге, как и в РПЛ засилье иностранцев. Выход один - жёсткий лимит на легионеров в России и в Германии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:23
Поживём-посмотрим. Но с кипером по любому надо будет Барселоне решать, ибо поляк - совсем не вариант для главного клубного трофея.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:23
Когда немцы в 14-м году стали чемпионами мира, смотрел и думал - как сборная, состоящая из "каких-то" Озилов, Хедир и Шюрле (да простят меня поклонники данных футболистов) могла стать лучшей? Те игроки казались слишком слабыми после Маттеуса, Кана, Шоля или Фёллера. Даже невезучий Баллак казался на голову выше...
Сегодняшняя сборная Германии выглядит так, что Хедира или Шюрле уже кажутся недостижимыми вершинами. Так бывает, не каждое поколение талантливее предыдущего. Германия, как и Италия с Бразилией, сейчас переживает не лучшие времена. Возродятся, история циклична.
Futurista
Futurista ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:22
Понятно. Ещё вопрос...за какой флуд жёлтая карточка Сегодня 16:05...мои комментарии все вроде на месте...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:14
Подскажу что можно улучшить - хорошее разбитие на абзацы сильно может улучшить текст, делает его более лёгким для восприятия. Тут ещё повлияло несколько лишнее в конце, что может спровоцировать некоторых фанатов, а одного даже спровоцировало. Удачи, успехов.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:13
Во время игры, я тоже об этом подумал.))) Такого вратаря беречь надо, а не конФЛИКтовать с ним!!! Подожди, Флик еще со скандалом будет уходить из Барселоны...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:12
Не зря ведь Флик покинул эту сборную. Там атмосферу портят люди, которые вообще не должны быть в руководстве. Соответственно и игра на низком уровне.
Вещий
Вещий
вчера в 18:11
Позорники немчура... даже на гол престижа не сподобились...
Capral
Capral
вчера в 18:10, ред.
Вот, это- типичный футбол Нагельсманна- футбол без центра поля, футбол без игровой дисциплины, когда проваливается центр поля, соперник выбегает в контры раз за разом, а игроки немецкой сборной не возвращаются назад. Всё это, чуждо самому понятию немецкого футбола, его дисциплине, его игровой моделе, его организации. Неговоря уже о том, как тупо немцы играют в атаке. Снова потерялся Вирц, игру вести некому, игра Германии превратилась в стадо без пастуха...

Ну и не сказать, что Франция смотрелась намного лучше. В 1-м тайме, столько предоставить моментов сопернику!!! Дешам поменял полностью защиту. Ну и что, что это изменило? Ничего. Просто, немцы, в отличие от испанцев не такие техничные и не такие фантазийные, поэтому они и не использовали множество моментов, а Испания всё воплотила в жизнь...

Ну и немнoго про Нагеля, точнее- про его поведение. Незря в Германии его считают невоспитанным мальчишкой. Позволить себе, подойти во время игры к тренеру соперника и начать ему что-то объяснять, может только невоспитанный человек. Ни такта, ни элементарного приличия, ни самой примитивной культуры.
Вобщем, Францию с победой, но содержательного футбола не увидел- ни от одной из сборных.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:09, ред.
Флик интересно смотрел игру ?
Ежли смотрел, пора бы ему вносить ясность и ставить Штегена в основу Барселоны, а Щенсны гнать взашею. Если бы не кипер немцев, сегодня бы Маншафт огрёб минимум пятак и был бы освистан Штутгартными ультрас.

Просто поразительно с какой лёгкостью французы обыгрывали защиту соперника и с такой же лёгкостью транжирили моменты: Тюрам сегодня просто сам не свой был, ну а Мбаппе, который организовал перфоманс Штегену, уже не стал в концовке рисковать и выдал до верного на Олисе.
Ну а что же немцы ? Очень тяжелые они сегодня были и медленные. Одними навесами хотели взять французов, у которых двухметровых негров в защите - мама не горюй. Интересней игра у них пошла лишь с выходом Гнабри, но времени на это было маловато. Юльке надо было Сержика пораньше выпускать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:07
Спасибо за ответ!)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:01
Добрый вечер.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Какой же всё таки мёртвый Бундестим .
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