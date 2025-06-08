Франция обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций

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вчера, 17:57

Франция со счётом 2:0 переиграла Германию в матче за 3-е место Лиги наций.

На 45-й минуте счёт открыл форвард французов Килиан Мбаппе. На 84-й Майкл Олисе забил второй мяч с передачи всё того же Мбаппе — 2:0.

В предыдущем матче турнира французы уступили Испании (4:5).