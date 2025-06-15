Матч открытия Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Интер Майами» обошёлся без голов

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира (0:0).
На 43-й минуте египетская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Трезеге.
Также в Группе А 16 июня сыграют «Палмейрас» и «Порту».
|Аль-Ахли0 : 0Интер Майами
|Матч завершен
«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира (0:0).
На 43-й минуте египетская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Трезеге.
Также в Группе А 16 июня сыграют «Палмейрас» и «Порту».
Как бы ФИФА не распинались в комплиментах командам и не делали огромные скидки на билеты, это не спасёт изначально провальное соревнование.
Вместо того, чтобы хвататься за несколько разных дел, лучше бы до блеска отшлифовали имеющиеся турниры. Вот тут была бы действительно польза и интерес можно повысить. А от кучи разных турниров толку нет - народ понял это и выразил своё отношение в виде отсутствия спроса на билеты.
Как бы ФИФА не распинались в комплиментах командам и не делали огромные скидки на билеты, это не спасёт изначально провальное соревнование.
Вместо того, чтобы хвататься за несколько разных дел, лучше бы до блеска отшлифовали имеющиеся турниры. Вот тут была бы действительно польза и интерес можно повысить. А от кучи разных турниров толку нет - народ понял это и выразил своё отношение в виде отсутствия спроса на билеты.
Проиграли Аль-Насру 6-0.
Не смогли выиграть у Аль Ахли. Чем его глоры хвастают?
Остальным в группе интер Майми влетит как нефиг нафиг.
Понимаю, что они снова будут твердить, что это товарищеский турнир. Но ведь он товарищеский для всех одновременно, а не только для Интера.
Которому кстати, с учетом их бизнес-плана эти победы как раз таки нужны. Это бизнес-проект и поражения ему некстати.
Но тем не менее, группу для Месси как обычно сделали самую легкую. В такие случайности на таких коммерческих турнирах я не верю.
Реал как обычно на Сити выходит (перес все купил наверно , да?)
А Месси с Аль-Лохли играет.
Проиграли Аль-Насру 6-0.
Не смогли выиграть у Аль Ахли. Чем его глоры хвастают?
Остальным в группе интер Майми влетит как нефиг нафиг.
Понимаю, что они снова будут твердить, что это товарищеский турнир. Но ведь он товарищеский для всех одновременно, а не только для Интера.
Которому кстати, с учетом их бизнес-плана эти победы как раз таки нужны. Это бизнес-проект и поражения ему некстати.
Но тем не менее, группу для Месси как обычно сделали самую легкую. В такие случайности на таких коммерческих турнирах я не верю.
Реал как обычно на Сити выходит (перес все купил наверно , да?)
А Месси с Аль-Лохли играет.