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Матч открытия Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Интер Майами» обошёлся без голов

вчера, 08:24
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира (0:0).

На 43-й минуте египетская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Трезеге.

Также в Группе А 16 июня сыграют «Палмейрас» и «Порту».

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Все комментарии
Икарус
Икарус ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
Странно, что есть люди, которые всерьез считают трофеи на закате карьеры в клубах, куда едут зарабатывать.
Забываем, что сам Месси не смог выиграть с Аргентиной даже КОпу очень долгое время,которая проводится,в среднем, раз в два года, не говоря уже о том, что он на эмоциях покидал сборную в 2016 году после поражения от Чили в серии пенальти, где сам и промазал один из ударов.
И 3-0 от Ромы, и 4-0 от Ливерпуля, где Ориги забил из под Месси, и 8-2 от Баварии, вот уж где бы пригодились чудо-лидерские качества Месси.
Про ЧМ 2018 года даже говорить не интересно, чистейший саботаж со стороны Месси.
И тут эти же самые фанаты человека с подобным послужным списком пытаются перечеркнуть победоносную историю КР7 тем, что он якобы не выиграл 8 трофеев в саудовской лиге.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:59
Приветствую, Дружище!!!
Даже не знаю, что можно возразить, всё по делу!!! А "невысокая светлость"- это Шедевр!!!!!!!))))))))))))))))))))
Вот будет интересно на этом КЧМ. Я так понимаю, пистон может выйти на ПСЖ? Это было бы чудненько, стать свидетелем унижения его "несветлости"...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:31
Лидерские качества подтвердились на ЧМ в Катаре. Созрел и для такого турнира!

А Роналду всегда провалился, ни разу не забил в плей-офф на ЧМ, ни одного гола. Это как рассматривается теми, кто так сильно принижает Месси?

А проиграть 8 финалов подряд в Саудовской Аравии за одну из сильных команд - это вообще полностью подтверждает его никчемность на поле.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:22
Это мы много раз слышали сколько и как тренируется, значит ему необходимо, а Месси нет, и это не должно быть основанием для разговоров про лидерские качества.
50 летний Зе Роберто до сих пор тренируется и выглядит как робот. Кришу фору даст в физике.

После победы Аргентины на ЧМ ненавистники в один голос кричали всё подстроенно, а Месси выиграл благодаря кому-то, а если речь пойдёт про великий турнир "лига наций", третий по важности, или полу-товарищеский, то там заслуга Роналду, лидер и тому подобное...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
Это кто сказал, что он разложил? Многие великие игроки не выиграли ЧМ, а Месси смог выиграть.
Я говорю о фактах - один выиграл, а другой хваленный тащер НЕТ.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 19:52
Ахли, конечно, не Кавасаки, но на тайм их хватило.. Результат матча обошёлся без разговоров с самим собой.. 🤭🤣
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:36
Спасибо за ответ. Ваше мнение уважаю, хотя со многим не согласен. Всего доброго.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26
Привет, Дружище!!!
Вить, ладно ещё ЧМ-2014, а вот где был "его невысокая светлость" на ЧМ-2010. На котором хвалёный Месси не забил вообще ни одного гола. И в этом же году Лёне вручают ЗМ. Для меня лично именно тот год стал показательным, как кое-кого просто за уши тянут, полностью сделав из него бизнес-проект.
Икарус
Икарус ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:42
Ну да, великие лидерские качества Месси.Особенно ЧМ 2018 года , где он развалил свою сборную, и только благодаря левой пенке Нигерии вышли из группы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:21
Ну вот так вот сразу писать после последней победы сборной Португалии..
И это не мое мнение, это мнение всех кто с ним играл и видел его на тренировках, как он первым приходил, последним уходил. Это все говорят как одно.
Даже такие пофигисты как Гарет Бэйл. Тот тоже признавал, что многому у него научился.
А что Месси? Месси талант с рождения
Capral
Capral
вчера в 18:20
А где были его лидерские качества на ЧМ-2014?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:01
Стало быть Инфантино виноват, что Роналду проиграл 8 финалов подряд? Я правильно понимаю?
А то всё про характер, про лидерские качества нам рассказывали.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:56
Не знаешь, почему у Месси голов больше из дальних дистанций, чем у криша? Наверное бить не умеет.
Лидерских качеств нет, но возглавил коллектив и помог выиграть ЧМ.

Другое дело - Роналду, и куда изчезает всё хвастовство на ЧМ? Да и не являлся он таким уж лидером, в Реале во многом на результат влияли сильные партнёры. А как ушёл везде провалился.
амурец
амурец ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 17:41
Нет конечно, давайте каждый останется при своем мнении, мы же люди культурные
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 17:37
Я признаю его талант. И порой он был неудержим.
Но магии как у Роналдиньо у него нет.
Дальних голов как у Криштиано у него долгое время не было. Это он к концу карьеры научился бить штрафные и тут молодец тоже.
Лидерских качеств у него тоже никогда не было. Если все плохо, он первым сдавался всегда.

Нарушать против него правила никогда нельзя было, он будто сын Папы Римского.
Неприкасаемый. Это мне не нравилось никогда.

Талант есть - ответ Да. Игрок высокого класса? Ответ - да.
112910415
112910415
вчера в 17:23
Сильны египтяне!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:23
Даже не знаю, что ответить вам и предыдущему моему оппоненту. Чувствую, что нам надо разойтись по - хорошему, так как никакие аргументы не подействуют, и каждый останется при своём мнении. Давайте разойдёмся. Надеюсь, что вы двое будете не против.
амурец
амурец ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 16:52
Ну насчет воздействий на сборные не знаю, но левейшие пенальти в пользу сборной Аргентины налицо и очень много незамечено нарушений этой же сборной
Per4ick
Per4ick ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
ответ очевиден, как Инфантино стал президентом ФИФА аргентинца один раз вытащили из группы на нашем чемпионате мира с абсолютно бездарной игрой, и подарили ЧМ 2022 где соперники не играли а стояли, с легкой группой и легкой сеткой, какие аргентинцу дарили награды, напрмиер зе бест 23, игроку который уже как год сидел в чемпионате МЛС, думаю говорить не надо. (Да Блаттер тоже его тянул, левый ЗМ 2010 после провала на ЧМ, липовый лучший игрок ЧМ 2014 с 0 голами в плей офф, но Инфантино пошел дальше) Теперь Интер Майями который попал по блату, на матче открытия именно они а не кто то другой, матч именно в городе Майями. Слишком много совпадений
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Интересно, кто это воздействовал "сверху" на перечисленные вами команды, особенно на сб. Франции. Ваши предположения. Лично я заинтригован.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:41
Ответьте всего на один вопрос: нравится ли вам его игра, несмотря на полученные им "левые" ЗМ и призы как лучшему игроку матча ? Всего два слова "Да" или "Нет". Я буду удовлетворён вашим ответом. Спасибо.
dvrgxnfgzc8b
dvrgxnfgzc8b
вчера в 15:38
Серьёзного турнира не получиться, игроки уже в отпуске, всё остальное для хозяев клуба
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 14:48
Не поспоришь
Per4ick
Per4ick ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
а я еще заметил то что на команды соперника против которых играет месси воздействуют сверху. так было и на ЧМ 2022, Мексика Польша Австралия и Франция просто стояли и ничего не делали. Посмотрите на Аль Ахли они играли намного лучше в первом тайме, но во втором просто даже не пытались идти в атаку, а когда шли как на последней минуте даже не пытались ударить по воротам и выиграть матч, теряли мяч просто стоя на месте. Кислое лицо инфантино после окончание матча, который говорил про какой то аншлаг перед матчем, откровенно врал и не стеснялся, ну как и полагается президенту фифа. Как можно верить в честность происходящего? более того уже говорят что суперзолотой мяч дадут аргентинцу, при этом даже не зная когда будет вручение, а после смерти наверно будет супер пупер золотой мяч. Где аргентинец там нет честного футбола
амурец
амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:18
Позорище что пустили Майями с балластом
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:16
Это позорише
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:11
Это точно, не в бровь, а в глаз
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:56
Как Вам, "психология игры"?)))
Почти как у Великого Гайдая: "Какой текст, какие слова"!!!)))
амурец
амурец ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 13:51
Самое прямое
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37
А что вы "господа хорошие" хотели?)
Первая команда из страны где лучше футбола крокодилов на удочку умеют ловить, а вторые сбитые летчики упавшие на рекламу и предпенсионный гамак (типа наших экспертных))
Вот осторожненько, по принципу - "чего бы не вышло" и отмаршировали гусиным (на полусогнутых) шагом)!
Гость
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