Матч открытия Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Интер Майами» обошёлся без голов

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вчера, 08:24

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Интер Майами» в матче 1-го тура Клубного чемпионата мира (0:0).

На 43-й минуте египетская команда могла открыть счёт, но пенальти не реализовал Трезеге.

Также в Группе А 16 июня сыграют «Палмейрас» и «Порту».