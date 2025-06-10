Англия проиграла Сенегалу в товарищеском матче

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вчера, 23:45

Англия проиграла Сенегалу (1:3) в товарищеском матче.

На 7-й минуте счет в игре открыл нападающий Англии Харри Кейн. На 40-й минуте Исмаила Сарр сравнял счёт. На 62-й Мохамаду Диарра вывел Сенегал вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Чейк Сабали отправил третий гол в ворота англичан.