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Англия проиграла Сенегалу в товарищеском матче

вчера, 23:45
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 3Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Англия проиграла Сенегалу (1:3) в товарищеском матче.

На 7-й минуте счет в игре открыл нападающий Англии Харри Кейн. На 40-й минуте Исмаила Сарр сравнял счёт. На 62-й Мохамаду Диарра вывел Сенегал вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Чейк Сабали отправил третий гол в ворота англичан.

Следующие матчи Англия и Сенегал проведут уже в рамках отбора на ЧМ-2026.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:20
Какой тренер подошёл бы сборной Англии лучше всего?
Capral
Capral
сегодня в 00:39
Смотрел футбол, а перед глазами была Бавария прошлого года... Ничего не поменялось в работе Тухеля. Все те же провалы в центре поля, всё та же дезорганизация в построении игры и неумение команды Тухеля перестраиваться при контратаках соперника, и отсутствие подстраховки. Почти копия поражения Баварии от Дортмунда-0:2, во 2-м круге.
И снова задаюсь вопросом: зачем, Томас, зачем тебе всё это? Отдохни, возьми паузу, пойди на рыбалку, почитай книгу, отвлекись от футбола. Взвалил на свои плечи такой ответственный проект, еще не отойдя от провала в Баварии. Хочется верить, что на ЧМ Англия преобразится, время еще есть, но по игре с Сенегалом- не очень похоже... Не вижу свежих идей, а контратаки Сенегала- это приговор футболу Тухеля.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:24
Ну, сборная Сенегала всё таки УСЛОВНО африканская.
Её игроки в хороших или даже ЛУЧШИХ клубах гейропы пылят.
Поэтому немудрено, что проиграли...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:20
Гнать Тухлого, он упрямый не в пользу))
112910415
112910415
сегодня в 00:04
Вот уж неожиданность!
Гость
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