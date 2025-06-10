Англия проиграла Сенегалу в товарищеском матче

Англия проиграла Сенегалу (1:3) в товарищеском матче.
На 7-й минуте счет в игре открыл нападающий Англии Харри Кейн. На 40-й минуте Исмаила Сарр сравнял счёт. На 62-й Мохамаду Диарра вывел Сенегал вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Чейк Сабали отправил третий гол в ворота англичан.
Следующие матчи Англия и Сенегал проведут уже в рамках отбора на ЧМ-2026.
И снова задаюсь вопросом: зачем, Томас, зачем тебе всё это? Отдохни, возьми паузу, пойди на рыбалку, почитай книгу, отвлекись от футбола. Взвалил на свои плечи такой ответственный проект, еще не отойдя от провала в Баварии. Хочется верить, что на ЧМ Англия преобразится, время еще есть, но по игре с Сенегалом- не очень похоже... Не вижу свежих идей, а контратаки Сенегала- это приговор футболу Тухеля.
И снова задаюсь вопросом: зачем, Томас, зачем тебе всё это? Отдохни, возьми паузу, пойди на рыбалку, почитай книгу, отвлекись от футбола. Взвалил на свои плечи такой ответственный проект, еще не отойдя от провала в Баварии. Хочется верить, что на ЧМ Англия преобразится, время еще есть, но по игре с Сенегалом- не очень похоже... Не вижу свежих идей, а контратаки Сенегала- это приговор футболу Тухеля.