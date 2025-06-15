«Тоттенхэм» оформил трансфер нападающего «Баварии»

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вчера, 11:53

Нападающий «Баварии» переходит в «Тоттенхэм» на постоянной основе.

Форвард был арендован лондонским клубом в феврале. Игрок молодёжной сборной Франции подпишет контракт до 2031 года после того, как 30 июня завершится срок аренды.

Футболист провёл в составе английской команды 20 матчей во всех турнирах, забив три гола.