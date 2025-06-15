 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Тоттенхэм» оформил трансфер нападающего «Баварии»

вчера, 11:53

Нападающий «Баварии» Матис Тель переходит в «Тоттенхэм» на постоянной основе.

Форвард был арендован лондонским клубом в феврале. Игрок молодёжной сборной Франции подпишет контракт до 2031 года после того, как 30 июня завершится срок аренды.

Футболист провёл в составе английской команды 20 матчей во всех турнирах, забив три гола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Наполи» приобрёл защитника «Эмполи»
13 июня
Официально«Аталанта» выкупила защитника «Байера»
13 июня
Официально«Реал» объявил о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Мастантуоно
13 июня
Клуб обманул дикого снайпера Дьёкереша. Срывают переход Виктора в состав гранда из АПЛ
13 июняRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
ОфициальноЭкс-игрок «Локомотива» Бека Бека продолжит карьеру в Бельгии
12 июня
Официально«Бенфика» выкупила защитника у «Ромы»
12 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
о будущем думают, что правильно !
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:59
Похоже, что так...)))
catal
catal ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:58
Увидел победу Шпор в лиге Европы и решил пойти за кубками?
протон
протон
вчера в 13:21
Да, это хороший трансфер. У парня очевидны перспективы. Скорость есть, техника, дисциплина, характер. Всего 20 лет. Куда лучше условного мертвого Одобера.
Если получится летом забрать Мбемо и какого-то хорошего форварда, то атака будет закрыта.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:03
Думаю у него всё получится
Capral
Capral
вчера в 12:01
Я аж испугался, подумал- Кейн вернулся...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 