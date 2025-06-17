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«Атлетик» хочет вернуть Ляпорта

вчера, 08:10

«Атлетик» из Бильбао хотел бы приобрести защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта, но это сложно из-за больших затрат.

Игрок ранее выступал за «Атлетик» с 2012 по 2018 год, после чего перешёл в «Манчестер Сити», а из него — в саудовский «Аль-Наср». Нынешняя зарплата Ляпорта за сезон – 25 млн евро. Как пишет As, такая зарплата является неподъёмной для испанской команды. Поэтому ведутся переговоры с игроком по поводу её снижения. Кроме того, «Аль-Наср» намерен вернуть хотя бы часть денег, потраченных на трансфер.

Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского «Марселя».

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dcuajk29454k
dcuajk29454k
вчера в 09:38
Если снижать, то раз в пять, что нереально.
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