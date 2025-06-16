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Нико Уильямс согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

вчера, 22:48

Нападающий «Атлетика» Бильбао Николас Уильямс близок к переходу в «Барселону».

По данным источника, форвард согласовал условия личного контракта с каталонским клубом. «Сине-гранатовые» считают, что у них достаточно средств, чтобы заплатить сумму отступных за игрока, которая составляет более 60 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:42
Никому не интересная группа без призов. Чисто для статистики и разминки. Весь кайф находится в основной группе, все талантливые игроки в основной. Тут вырисовывается плюс для фермеров. занимая все лидирующие позиции, высок шанс перехода игроков с основной группы в гр. без призов. Помню как то агент Смит пожалел основную группу и увел клонов. А что теперь ? Помимо агента тут играет наш друг из солнечной Армении. это целая армия и другим тут ничего не сулит. Самое милое дело - это снизить стартовые 400 на 0 очков и снижать кефы до минимума. По айпи банить смысла фермеров нет. Я хочу справедливости и баланса для всех. Мне лично эти призовые не нужны. Я всегда отказывался от них Вип чисто для защиты и заработать могу через 2 000 комментов.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:34
Достаточно средств. И точка.
Сейчас фаны ,,сливочных» подтянутся и объяснят всем, что в Барселоне денег только на Сашу Соболева хватит.)))
О котором правда в Барселоне и не слышали.)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Значит скоро увидем в Барселоне.
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