Нико Уильямс согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Нападающий «Атлетика» Бильбао Николас Уильямс близок к переходу в «Барселону».
По данным источника, форвард согласовал условия личного контракта с каталонским клубом. «Сине-гранатовые» считают, что у них достаточно средств, чтобы заплатить сумму отступных за игрока, которая составляет более 60 млн евро.
Сейчас фаны ,,сливочных» подтянутся и объяснят всем, что в Барселоне денег только на Сашу Соболева хватит.)))
О котором правда в Барселоне и не слышали.)))
Сейчас фаны ,,сливочных» подтянутся и объяснят всем, что в Барселоне денег только на Сашу Соболева хватит.)))
О котором правда в Барселоне и не слышали.)))