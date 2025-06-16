Нико Уильямс согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

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вчера, 22:48

Нападающий «Атлетика» Бильбао близок к переходу в «Барселону».

По данным источника, форвард согласовал условия личного контракта с каталонским клубом. «Сине-гранатовые» считают, что у них достаточно средств, чтобы заплатить сумму отступных за игрока, которая составляет более 60 млн евро.