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«Монтеррей» и «Интер» поделили очки в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 07:50
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Монтеррей» и «Интер» сыграли вничью 1:1.

На 25-й минуте счёт открыл защитник мексиканцев Серхио Рамос. Ответный мяч забил форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес.

В другом матче группы Е «Ривер Плейт» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс» со счётом 3:1.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:53
Ну у монтеррея было ещё два голевых момента, удар в штангу с добиванием! и выход почти один в один с опасным ударом. А так да, ничья самое то.
8sggnsfek33y
8sggnsfek33y
вчера в 13:31, ред.
Турнир абсолютно неинтересный для нейтрального болельщика. Кроме фанатов команд смотреть на эту профанацию вряд ли кому-то интересно, ну кому в здравом уме захочется смотреть на игру Интера против каких-то там мексиканцев. А игр типа ПСЖ - Атлетико в течение сезона в ЛЧ столько, что их наличие на этом недотурнире его никак не спасает. В целом у кчм уровень интересности на уровне лиги конференций. Было бы неплохо если бы этот никчемный турнир развалил изнутри фифу с ее инфантилами во главе
протон
протон
вчера в 13:27, ред.
Классные выводы.
9 дней назад назначили тренера. Спустя пару суток вылет в ЛА. и то был не весь состав. По итогу игроки доезжают из сборных, половину с повреждениями, первая игра с крепким мексиканским клубом, пошли комментарии:"Взяли физрука, Лаутаро не чемпион мира... "

Ну мы с таким виденьем футбола далеко не уедем, господа.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:16
Рамос и компания ничего толком не показали в атаке, сбегали разок в атаку, заработали угловой, с которого капитанище Рамос забил и всё....вот вся игра Монтеррейя, кроме Рамоса отметить и некого больше, он как настоящий лидер рулил командой.
У Интера с приходом Киву футбол и схема не поменялись, румын просто провел ротацию, надеясь на легкую победу, но увы, Рамос был против)! Ничья закономерна
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:32
Слабо Интер сыграл
Tommy Q
Tommy Q ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 09:05
Наверное потому, что тут команды со всего мира
adekvat
adekvat
вчера в 08:57, ред.
Непойму я этот чемпионат для чего, зачем, почему. Где Ливерпуль, Арсенал и что там делают команды из сша?
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