«Монтеррей» и «Интер» поделили очки в матче Клубного чемпионата мира

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Монтеррей» и «Интер» сыграли вничью 1:1.
На 25-й минуте счёт открыл защитник мексиканцев Серхио Рамос. Ответный мяч забил форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес.
В другом матче группы Е «Ривер Плейт» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс» со счётом 3:1.
У Интера с приходом Киву футбол и схема не поменялись, румын просто провел ротацию, надеясь на легкую победу, но увы, Рамос был против)! Ничья закономерна
У Интера с приходом Киву футбол и схема не поменялись, румын просто провел ротацию, надеясь на легкую победу, но увы, Рамос был против)! Ничья закономерна