«Монтеррей» и «Интер» поделили очки в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 07:50

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Монтеррей» и «Интер» сыграли вничью 1:1.

На 25-й минуте счёт открыл защитник мексиканцев Серхио Рамос. Ответный мяч забил форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес.

В другом матче группы Е «Ривер Плейт» обыграл японский клуб «Урава Рэд Даймондс» со счётом 3:1.