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«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче Клубного ЧМ

вчера, 21:03
ФлуминенсеЛоготип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)0 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» (0:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

Следующий матч «Боруссия» сыграет с «Мамелоди Сандаунс», а «Флуминенсе» сыграет с «Ульсаном».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:50
Латиносы достойно смотрятся, Боруссия, Интер...
Физуха у них на высоте, дальше европейцы будут проседать..., вот там их и тёпленькими шоколадки и посадят на крокодилий крючок)))
3w4nauzaexfs
3w4nauzaexfs
сегодня в 04:29
Ожидал от Боруссии большего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:38, ред.
Адейеми - клоун не только в Маншафт, но и в Боруссии. Пихают эту метлу во все щели, непонятно за какие достоинства.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:52
европейским командам только бразильские клубы могут дать бой.
Палмейрас, Фламенго, Ботафого, Флуминенсе сильные команды.
они выигрывали Либертадорес.
надеюсь, кто то из них дойдет до полуфинала.
протон
протон
вчера в 21:22
Флуминенсе был хорош. Дортмунд отскочил, хотя в концовке могли забрать 3 очка.
Capral
Capral
вчера в 21:17, ред.
Бразы понравились больше. Как они разрывали дортмундские фланги, особенно правый, где в поте лица трудился Зюле, и которого буквально замучил левый краёк бразильцев Каноббио. Но Зюле, что значит опыт: понимая, что в технике уступает и в свежести тоже, не дожидаясь пока соперник пойдет в обводку, тут же бросается в ноги, не рискуя и выбивает мяч в аут. Пару раз ошибся Кобель, в простейших ситуациях, пожарил, но тут же исправлялся...

Бразам не хватало остроты и продуманности в завершении атак в позиционном нападении. Индивидуально проходили в штрафную немцев, но мешкали и острота пропадала. Остро выбегали в контратаки, пользуясь провалами немцев в центре поля, но как только доходили до штрафной соперника, тут же начинали тупить и теряли мяч...

Ну а Дортмунд напомнил мне немецкий футбол 50-х, страшно прямолинейный и тугодумный. Гирасси вообще потерялся, вспомнил о нем, только когда увидел на экране крупным планом. Страшные пожары в центре защиты Дортмунда, и будь бразы поросторопнее- могли и победить... Вобщем- типичный футбол Ковача. По игре- больше ничья, с шансами на победу бразильцев...
Брулин
Брулин
вчера в 21:16
Бразильцы перебегали и перепрессинговали более дорогой состав Боруссии. Боруссия могла и проиграть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:10
А ведь же Флу и мог победить))
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:09
Вы правы !Но иногда не получается смолчать , когда допустим идет увлекательная борьба , как у меня в том месяце Incredulous , а нам её одной ставкой испоганили так сказать))
Гость
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