«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче Клубного ЧМ

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вчера, 21:03

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» (0:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.

Следующий матч «Боруссия» сыграет с «Мамелоди Сандаунс», а «Флуминенсе» сыграет с «Ульсаном».