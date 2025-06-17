«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче Клубного ЧМ

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Флуминенсе» (0:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.
За 90 минут команды не сумели отметиться результативными действиями.
Следующий матч «Боруссия» сыграет с «Мамелоди Сандаунс», а «Флуминенсе» сыграет с «Ульсаном».
Бразам не хватало остроты и продуманности в завершении атак в позиционном нападении. Индивидуально проходили в штрафную немцев, но мешкали и острота пропадала. Остро выбегали в контратаки, пользуясь провалами немцев в центре поля, но как только доходили до штрафной соперника, тут же начинали тупить и теряли мяч...
Ну а Дортмунд напомнил мне немецкий футбол 50-х, страшно прямолинейный и тугодумный. Гирасси вообще потерялся, вспомнил о нем, только когда увидел на экране крупным планом. Страшные пожары в центре защиты Дортмунда, и будь бразы поросторопнее- могли и победить... Вобщем- типичный футбол Ковача. По игре- больше ничья, с шансами на победу бразильцев...
Бразам не хватало остроты и продуманности в завершении атак в позиционном нападении. Индивидуально проходили в штрафную немцев, но мешкали и острота пропадала. Остро выбегали в контратаки, пользуясь провалами немцев в центре поля, но как только доходили до штрафной соперника, тут же начинали тупить и теряли мяч...
Ну а Дортмунд напомнил мне немецкий футбол 50-х, страшно прямолинейный и тугодумный. Гирасси вообще потерялся, вспомнил о нем, только когда увидел на экране крупным планом. Страшные пожары в центре защиты Дортмунда, и будь бразы поросторопнее- могли и победить... Вобщем- типичный футбол Ковача. По игре- больше ничья, с шансами на победу бразильцев...