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«Пари Сен-Жермен» обыграл «Атлетико» в матче Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» победил «Атлетико» со счётом 4:0.

На 19-й минуте счёт открыл игрок ПСЖ Фабиан Руис. На 45+1-й второй гол в матче забил Витинья. На 78-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Ленгле. На 87-й гол забил Сенни Маюлу. На 90+7-й минуте окончательный счёт ударом с пенальти установил Ли Канджин.

Ранее в своём интервью перед матчем полузащитник мадридцев Коке заявлял о том, что его команда хочет выиграть турнир.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Через час подробно распишу все аргументы
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Подобные гарантии мне уже давали, когда он играл в Наполи, и что- чем кончилось?))) А кончилось тем, что в Наполи были счастливы от него избавиться и спихнули, за смешные, по европейским меркам 70млн. Даже Вирц стоит дороже и на много, хотя я не считаю его особенным...
fifa77707
fifa77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:34
Поговорим в конце следующего сезона , гарантирую вам ,что Квара будет на высоте и опять будет иметь лучшие средние оценки за матч в команде как и в этом сезоне
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 13:29, ред.
Цены вообще смешно обсуждать, также как и рейтинги. Всё это меняется очень часто и тоже самое было в Наполи, когда цена на грузина поднималась до 120, а потом упала до 70млн. В Наполи, тоже, первые несколько месяцев с ума сходили, пели торжественные оды, а потом, вдруг, началась критика, причем серьезная, а не иногда, как вы пишите... Я и тогда говорил, что его успех временный, он самый обычный, а если его лишить мяча- он и вовсе растворится... Не спешите, увидите, чем всё кончится, дайте время. Он вчера, уже к 70мин., с трудом ноги передвигал, с физикой у него швах, а если взять по жестче, то ваще ему кранты... Я не понимаю, почему ему дают столько свободы действий. Или его настолько не уважают, или я чего-то не понимаю.
fifa77707
fifa77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:18
Ну итальянскую лигу я знаю очень хорошо , Квару в Италии очень ценили и это был бесспорнор один из лучших игроков серии-а , вместе с Осимхеном конечно , а критические статьи иногда бывают ,это же Италия =)) Чтобы не спорить про важность Каварацхелии , заходите на сайт трансфермаркета и вы там увидите что он самый дорогой игрок прямо сейчас в ПСЖ , или это тоже грузины оплатили как вы пишите ?=))) Тут спор неуместен я думаю , Квара уже все всем доказал , был бы он в моем Милане был бы толь ко рад этому
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 13:05
НО я точно уже читал заказухи агента грузина- и от Гуцаева, и от Виери, а также, сравнения его с Марадоной. Всё это уже было, ничего нового. А также, я читал зубодробительную критику ведущих итальянских изданий...
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Супер, научный подход, в отличие от любителей красивых, громких и пустых фраз!!!!!!! Всё по полочкам разложили- грамотно и профессионально!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!)))))))
fifa77707
fifa77707 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:57
Вы наверно не следите за француской лигой и ПСЖ , у Кварацхелии лучшие оценки средние за матч в команде , несколько раз он получал 10 балов , таких очков не получал ни Ветинья и Дембеле , тот же Ветинья проваливал игры например с Ливерпулем , Астон Виллой , где именно в середине поля были проблемы у ПСЖ ,сколько он ошибался и делал обрезы как сейчас помню . Почитайте интервью такиз звезд как например Рио Фердинант и Анри о роли Квары , это не мои оценки . Кстати после ухода Мбапе как раз у ПСЖ была катастрофа в лиги чемпионов где они еле пробились в следующий раунд и именно с приходом Хвичи после нового года появился баланс в игре так как Хвича играет на команду в отличие от Мбапе , отрабатывает в защите и хорошо комбинирует с партнерами , это не мои слова , а слова специалистов , почитайте прессу . Безусловно на данном этапе Хвича один из трех ключевых игроков команды ,только такие игроки как Хвича могу стягивать на себя по 2-3 игрока на фланге , что создает провалы у соперника из-за этого в других зонах ,такую же игру на другом фланге покакзывает Дуэ и таких флангов в Европе почти ни у кого нет , ну может быть у Барсы конечно с их сумасшедшим талантом Ямалем
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Точно такая же серия у него была и в Наполи, а потом начал катиться вниз. Смотрю, история ничему не учит. В Италии его раскусили и он скис, то же- будет и в ПСЖ...
И что интересно, как только, началась жесточайшая критика грузина в Италии- сразу кудато исчезли все его адептики...))) К чему бы это?
Sergo81
Sergo81 ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 12:10
Ну в один ряд с Дембеле и ,тем более , с Витиньей ему рано, конечно. Разница игры Хвичи в Наполи и ПСЖ в том, что в наполи ему нужно было что-то придумывать, обыгрывать и умудриться отдать пас на Остмхена. А в ПСЖ всегда есть альтернатива для острого паса, поэтому и легче принимать решение. Вот с Атлетико, защитник его деклассировал один в один так, что хвича перестал даже пытаться ого обыграть. Кстати, правильное решение, отдал вместо обводки хорошие голевые. Но факт остаётся фактом, нет резкости и понимал, что не обыграет. У Мбаппе та же проблема, как только уйдёт скорость, про него забудут. Хвича пока хорош, но правильно сказал Капрал, как только его прихватят плотнее, кпд снизится. Хорошие показатели хвичи-это результат общего космического уровня ПСЖ. Без Витиньи Хвича играл бы эпизодами, как в Наполи. Витинья не может позволить себе постоять на фланге, отдохнуть, подумать, он мозг, все 90 минут пашет, его игра-фантастика. В целом ПСЖ СОСТОЯЛСЯ как команда в процессе розыгрыша ЛЧ на наших глазах, а не с приходом хвичи, скорее с уходом Мбаппе.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 11:59
Турнир не серьёзный. И настрой у футболистов такой же.
fifa77707
fifa77707 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:38
Если вы смотрели игру ПСЖ с начала сезона и после зимнего перерыва когда пришел Хвича , то вы бы убедились что именно с приходом Кварацхелии началась победная серия команды , а главное у них появмлся баланс , так как Кварацхелия хорошо отрабатывает в защите и плюс его смещения с фланга в центр и его отличные пасы сыграли одну из главных ролей в чемпионстве о чем тренер отмечал и не один раз , так что Хвича это уже один из 2-3 лидеров команды , наряду с Витиньи и Дембеле конечно
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:36, ред.
ПСЖ конечно на другом уровне , особенно выделяются Ветинья и Кварацхелия это просто космос
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 08:22
Хвича хорош.. ☝️
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:10
ПСЖ круто разобралось с Атлетико,даже не забили гол престижа !
112910415
112910415
сегодня в 05:36
французские играют убедительно !
фара-екше
фара-екше ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 05:05, ред.
-Сливки 1/2 Фламенго
4u35m5dgqu4z
4u35m5dgqu4z
сегодня в 04:46
По моему, Атлетико забыл приехать.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:31
Барселона наверное на равных больше не вижу
catal
catal
сегодня в 02:19
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 02:12
    Парижане очень крутые. Надеюсь, будет противостояние ПСЖ - Реал. Желательно, в финале.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:52, ред.
    Ну хорошо, доверюсь Вам. У Вас такие честные глаза, что не поверить, просто невозможно.)))
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Нет, я серьёзно, Бавария даст бой ПСЖ. Я только об их встрече. А так, ПСЖ будет рвать всех в ЛЧ. Будут и неудачные матчи, конечно, но ПСЖ фаворит.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Что касается первого гола в финале ЛЧ, то там, вообще всё просто- раскатали как в хоккее, при численном большинстве.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Не надо бросаться- ни вдвоём, ни втроём, надо, просто, не давать ему принимать мяч. Сколько смотрю, он постоянно, в одиночестве пасется на фланге и свободно принимает мяч. Он далеко не Пеле, которого держали трое. А еще, вспомните мои слова, очень скоро, с ПСЖ научатся играть, у них достаточно проблемных мест... Что касается Баварии, то я, воспринимаю это как иронию, не злую, но шутку.)))
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Вот рекомендую пересмотреть матч финала ЛЧ с 16 по 25 минуты. Почему то Интер решил держать именно Хвичу, на него сразу двое бросались, и во время первого гола его держали, а Дембеле один был. И на 22-24 минутах псж даже приостановился в лёгком шоке, почему нет прессинга ? Посмотрите, не пожалеете!
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:10, ред.
    Я думаю, они это поняли уже после матчей с Ливерпулем. Что касается грузина, то я постоянно говорю, что его никто не держит, а позволить ему одному остаться в штрафной и откатить мяч на партнера на линию штрафной большого ума не надо. И даже, в случае, когда он пробил в перекладину, опять же, остался один на фланге, свободно получил мяч, ну а всё остальное- как говорится дело техники. Не понимаю, почему соперники этого не видят. Но физически он слаб, к 70мин., уже язык был на плечах... Не будем торопить картину. Поговорим через полгода, а возможно и раньше...
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 01:08
    Без комментариев!
    Sergo81
    Sergo81 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Витинья ведущий игрок, мозг команды, а Хвича по ситуации в подыгрыше или на острие. Разный уровень и решаемые задачи.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 00:53
    Слишком бодрое начало настораживает
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