«Пари Сен-Жермен» обыграл «Атлетико» в матче Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:03

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» победил «Атлетико» со счётом 4:0.

На 19-й минуте счёт открыл игрок ПСЖ Фабиан Руис. На 45+1-й второй гол в матче забил Витинья. На 78-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Ленгле. На 87-й гол забил Сенни Маюлу. На 90+7-й минуте окончательный счёт ударом с пенальти установил Ли Канджин.

Ранее в своём интервью перед матчем полузащитник мадридцев Коке заявлял о том, что его команда хочет выиграть турнир.