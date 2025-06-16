«Пари Сен-Жермен» обыграл «Атлетико» в матче Клубного чемпионата мира

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» победил «Атлетико» со счётом 4:0.
На 19-й минуте счёт открыл игрок ПСЖ Фабиан Руис. На 45+1-й второй гол в матче забил Витинья. На 78-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Ленгле. На 87-й гол забил Сенни Маюлу. На 90+7-й минуте окончательный счёт ударом с пенальти установил Ли Канджин.
Ранее в своём интервью перед матчем полузащитник мадридцев Коке заявлял о том, что его команда хочет выиграть турнир.
Атлетико откровенно слабо выступил. Команда весь матч выглядела раздробленной и бессильной. Никакого единства, цельности в построении и нити игры. Единственный кто понравился у матрасов - Альварес. Остальные ... под палящим солнцем Лос Анджелеса превратились на поле в желе и просто не соображали чё им делать.
P.S. Ждём интервью будущего чемпиона КЧМ - Коке . ))
Атлетико откровенно слабо выступил. Команда весь матч выглядела раздробленной и бессильной. Никакого единства, цельности в построении и нити игры. Единственный кто понравился у матрасов - Альварес. Остальные ... под палящим солнцем Лос Анджелеса превратились на поле в желе и просто не соображали чё им делать.
P.S. Ждём интервью будущего чемпиона КЧМ - Коке . ))