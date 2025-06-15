«Спортинг Канзас» уступил «Далласу» в игре МЛС. Сулейманов отметился голом

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вчера, 08:44

«Спортинг Канзас» потерпел поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:4).

Счёт на 8-й минуте открыл российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. На 11-й гости отыгрались — мяч забил Петар Муса. На 59-й команда из Техаса вышла вперёд — пенальти реализовал Лучано Акоста. На 69-й Бернард Камунго увеличил преимущество гостей в счёте, а на 82-й Акоста сделал дубль. На 90+1-й хозяева поля отметились ещё одним голом, мяч забил Сантьяго Муньос.

«Спортинг Канзас» занимает 13-е место в Западной конференции (16 очков). «Даллас» идёт 10-м (21 балл).