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«Бавария» с двузначным счётом обыграла «Окленд Сити» в матче Клубного ЧМ

вчера, 20:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)10 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Бавария» победила «Окленд Сити» со счётом 10:0.

На 6-й минуте счёт открыл Кингсли Коман. Саша Боэ забил на 18-й, на 20-й мяч в сетку отправил Майкл Олисе, а на 22-й минуте Коман оформил дубль. На 45-й гол забил Томас Мюллер, а в добавленные к первому тайму 3 минуты Олисе смог забить свой второй мяч. Во втором тайме у мюнхенцев оформил хет-трик Джамал Мусиала, отличившись на 68-й, 73-й (с пенальти) и 84-й минуте. Итоговый счёт установил Мюллер, сделав дубль на 89-й минуте.

Некоторые игроки «Окленда» не смогли принять участие в матче из-за того, что их не отпустили с основной работы.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 10:40
Так то во дворе, а тут нужно через всё поле пробежать с мячом. Трудно)
112910415
112910415
сегодня в 05:38
не совсем равные силы )
etpjf5zzf82t
etpjf5zzf82t
сегодня в 04:51
Похоже будет поставлен вечный рекорд по количеству пропущенных мячей за турнир одним клубом.
a4t6s7dtn2ef
a4t6s7dtn2ef
сегодня в 02:03
Вот такой уровень у этого турнира...
Dauletbek
Dauletbek ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 00:48
Сборная Испании в кубке конфедерации тоже обыграла сборную Таити 10:0, а в финале проиграла сборной Бразилии 3:0. Так что на таких турнирах подобные счёты не показатель силы...
амурец
амурец
сегодня в 00:43
Повеселились
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:35
Думаю, Бавария стала одним из главных фаворитов турнира после этой победы. Соперник конечно был невысокого уровня, но то с каким хладнокровием и выдержкой немецкая машина уничтожила его конечно впечатляет! Главным конкурентом мюнхенского гранда станет ПСЖ, команда Энрике сегодня тоже сыграла очень убедительно. Но еще не все ТОП клубы стартовали на турнире, посмотрим что покажут остальные.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:22
Зачем нам подсовывают испорченную девку в виде Окленда?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:20
Я не смотрел этот матч, если честно и не собирался смотреть. Да и обзор матча не буду смотреть. Это слишком не серьёзно...Это дворовый футбол какой-то, да даже во дворе, слабая команда забивает хоть 1 гол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Если б у немцев был Гладышев...счёт был бы трёхзначным.....
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:42
Привет, Алексей!!!
Скажу больше, в этой игре забил даже Мюллер!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:40
Привет, Виктор!🤝 Я бы ещё добавил, в этой игре даже Боэ забил😂
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:39
Зачем такие команды вообще допускать якобы к таким серезным турнирам
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:26
Может, "Бавария" поймала свою игру и станет победителем турнира ? Не "ПСЖ", которому многие, в том числе и я, прочат победу, а именно немецкая команда. От клуба всего можно ожидать. Они же немцы !
Bombon
Bombon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 23:01
Да плевать всем на мнение болельщиков. Права на трансляции продали, денег заработали и все. Больше ФИФА ничего никогда не интересовало.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 22:58
Подготовка к сезону началась с "пробежки".. 😄
Bombon
Bombon ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:57
Не тех взяли. Нужно было грузчиков и могильщиков. Они бы вынесли и похоронили Баварию.
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 22:53
Супер!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:39
может быть, игрокам Окленда стоило исполнить Хака))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:33
К Баварии вопросов нет, они вышли на поле и разнесли соперника.
Мне интересно другое, неужели организаторы этого турнира думают, что людям интересно смотреть на это шоу? Где профессионалы играют против любителей)
Может через 10-15 лет, это будет престижное соревнование, но прямо сейчас.. без комментариев
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:28
С таким подбором команд турнир превращается в юмористический...
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17
Сантехник-гинеколог? Хотя да, профессия смежная, и там и там работать с трубами приходится )))
catal
catal
вчера в 22:08
В принципе шансы победить у Окленда были. Но главное бабосиков почтальоны срубят за бесплатную тренировку для Баварии. И нормально. Можно по авто себе купить и домой в семью с подарками.
AleS
AleS
вчера в 21:49
Ну и нормально Окленд сыграл. Футболистам окленда завтра на работу, нормальные дела делать, полезные для общества. Не то что дормаеды-миллионеры баварские, так и будут свой мячик пинать.
drug01
drug01
вчера в 21:34
Зачем так играть? Только гробят футбол!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:30
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Вот если бы он вышел на поле, Бавария, точно проиграла бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Эти за бусы давно продались
Futurista
Futurista
вчера в 21:27
Типичная реакция новозеландского болельщика на результат этого матча...
Futurista
Futurista
вчера в 21:23
"Аргентина - две Ямайки 10:0")...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:23
Если турнир считается официальным, то там должны играть профессиональные футболисты, хоть слабые футболисты, но футболисты, а не продавцы газированных напитков, агенты по недвижимости или кто у них там ещё...Иначе чем это отличается от любительского футбола?!
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