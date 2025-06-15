«Бавария» с двузначным счётом обыграла «Окленд Сити» в матче Клубного ЧМ

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вчера, 20:57

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира «Бавария» победила «Окленд Сити» со счётом 10:0.

На 6-й минуте счёт открыл Кингсли Коман. Саша Боэ забил на 18-й, на 20-й мяч в сетку отправил Майкл Олисе, а на 22-й минуте Коман оформил дубль. На 45-й гол забил Томас Мюллер, а в добавленные к первому тайму 3 минуты Олисе смог забить свой второй мяч. Во втором тайме у мюнхенцев оформил хет-трик Джамал Мусиала, отличившись на 68-й, 73-й (с пенальти) и 84-й минуте. Итоговый счёт установил Мюллер, сделав дубль на 89-й минуте.

Некоторые игроки «Окленда» не смогли принять участие в матче из-за того, что их не отпустили с основной работы.