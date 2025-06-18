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В «Барселоне» не исключают продажу Араухо этим летом

вчера, 09:23

В руководстве «Барселоны» наблюдаются разногласия по поводу дальнейшей судьбы центрального защитника Рональда Араухо.

Часть представителей клуба считает, что уругвайского футболиста следует продать, поскольку его трансферная стоимость может достигать около 80 млн евро.

Кроме того, у «сине-гранатовых» уже имеется достаточное количество игроков на этой позиции.

В то же время спортивный директор «Барселоны» Деку выступает за сохранение Араухо в команде, поскольку верит, что он ещё может принести пользу клубу.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:30
Исходя из его игры в последнее время, мало кто решится рискнуть. Если только за пол цены не отдадут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:22
Деку мало, как Араухо дважды подвёл команду. Чего стоит вылет от ПСЖ при Хави..команда имела отличный шанс выйти в финал. Принесет пользу тов. Возможно, Деку агент уругвайцев??)))
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qn8bj5gqf9s9
вчера в 10:18
Финансовая ситуация Барселоны увеличивает вероятность продажи.
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