В «Барселоне» не исключают продажу Араухо этим летом

В руководстве «Барселоны» наблюдаются разногласия по поводу дальнейшей судьбы центрального защитника Рональда Араухо.
Часть представителей клуба считает, что уругвайского футболиста следует продать, поскольку его трансферная стоимость может достигать около 80 млн евро.
Кроме того, у «сине-гранатовых» уже имеется достаточное количество игроков на этой позиции.
В то же время спортивный директор «Барселоны» Деку выступает за сохранение Араухо в команде, поскольку верит, что он ещё может принести пользу клубу.