В «Барселоне» не исключают продажу Араухо этим летом

1750227815

вчера, 09:23

В руководстве «Барселоны» наблюдаются разногласия по поводу дальнейшей судьбы центрального защитника .

Часть представителей клуба считает, что уругвайского футболиста следует продать, поскольку его трансферная стоимость может достигать около 80 млн евро.

Кроме того, у «сине-гранатовых» уже имеется достаточное количество игроков на этой позиции.

В то же время спортивный директор «Барселоны» Деку выступает за сохранение Араухо в команде, поскольку верит, что он ещё может принести пользу клубу.