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Беллингем прооперирует плечо после окончания Клубного чемпионата мира

вчера, 08:19

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесёт операцию на плече после финала Клубного чемпионата мира.

Всё в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира. Я рад этому. Эта ситуация длится уже долго. Я носил корсет, но моё терпение подошло к концу. Врачи и персонал действовали великолепно, помогая мне справиться, но сейчас я готов полностью освободиться от дискомфорта.

В предыдущем матче Клубного чемпионата мира «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:03
давно уже тянется эта история ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:15
Интересно, почему бы не прооперироваться сейчас? Было бы больше времени на восстановление перед чемпионатом. Хотя о чём я, за КЧМ денежка большая корячится, а чемпионат и без него обойдётся...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:30
Стоит ли рисковать своим здоровьем, особенно в таком молодом возрасте?
Гость
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