Беллингем прооперирует плечо после окончания Клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского «Реала» перенесёт операцию на плече после финала Клубного чемпионата мира.

Всё в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира. Я рад этому. Эта ситуация длится уже долго. Я носил корсет, но моё терпение подошло к концу. Врачи и персонал действовали великолепно, помогая мне справиться, но сейчас я готов полностью освободиться от дискомфорта.