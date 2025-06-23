Беллингем прооперирует плечо после окончания Клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесёт операцию на плече после финала Клубного чемпионата мира.
Всё в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира. Я рад этому. Эта ситуация длится уже долго. Я носил корсет, но моё терпение подошло к концу. Врачи и персонал действовали великолепно, помогая мне справиться, но сейчас я готов полностью освободиться от дискомфорта.
В предыдущем матче Клубного чемпионата мира «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:1.