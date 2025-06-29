Александр Соболев: «Я полностью освоился в „Зените“»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:0) в товарищеском матче.

Товарищеская игра, ничего особенного — набираем кондиции. Все под нагрузками, тяжело. Надеюсь, что это придаст нам больше сил в чемпионате. Конечно, если брать летние и зимние сборы, после летнего отпуска немного легче. Сейчас тоже не исключение.

Я полностью освоился в «Зените», это было видно по концовке прошлого сезона. Все хорошо в команде, чувствую себя отлично.