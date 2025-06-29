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Александр Соболев: «Я полностью освоился в „Зените“»

вчера, 22:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:0) в товарищеском матче.

Товарищеская игра, ничего особенного — набираем кондиции. Все под нагрузками, тяжело. Надеюсь, что это придаст нам больше сил в чемпионате. Конечно, если брать летние и зимние сборы, после летнего отпуска немного легче. Сейчас тоже не исключение.

Я полностью освоился в «Зените», это было видно по концовке прошлого сезона. Все хорошо в команде, чувствую себя отлично.

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Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:29
Он пока на шпагате
протон
протон
вчера в 22:21
Александр, молодец!
Осталось присесть на свое нагретое место - лавку!
Гость
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