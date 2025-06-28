Владислав Радимов недоволен поведением Бителло на церемонии Герои РПЛ

Бывший игрок «Зенита» и сборной России раскритиковал полузащитника «бело-голубых» за неуважительное поведение на премии Герои РПЛ .

Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло с жвачкой во рту и не переставал её жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без вопросов. В моём понимании — это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что его выходки — то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка — напрягают. Пусть уходит, хуже не будет. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими в «Динамо» — за такой результат надо извиниться, должен был отдавать штук двадцать.