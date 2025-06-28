Владислав Радимов недоволен поведением Бителло на церемонии Герои РПЛ

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «бело-голубых» Бителло за неуважительное поведение на премии Герои РПЛ.
Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло с жвачкой во рту и не переставал её жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без вопросов. В моём понимании — это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.
Если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что его выходки — то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка — напрягают. Пусть уходит, хуже не будет. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими в «Динамо» — за такой результат надо извиниться, должен был отдавать штук двадцать.
Помнится, в своё время "полевой командир" Черчесов вышел на торжественную церемонию подписания контракта с Динамо, под софиты и объективы, в мятых трениках и шлёпанцах..
Что касается Бита- он родом из провинциальных фавел, откуда тут взяться воспитанию.
С ним гораздо важнее то, что он наконец решил- его будущее связано с Динамо и рыпаться он никуда не собирается, этакий невоспитанный крендель..)
Помнится, в своё время "полевой командир" Черчесов вышел на торжественную церемонию подписания контракта с Динамо, под софиты и объективы, в мятых трениках и шлёпанцах..
Что касается Бита- он родом из провинциальных фавел, откуда тут взяться воспитанию.
С ним гораздо важнее то, что он наконец решил- его будущее связано с Динамо и рыпаться он никуда не собирается, этакий невоспитанный крендель..)
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!