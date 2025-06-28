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Владислав Радимов недоволен поведением Бителло на церемонии Герои РПЛ

вчера, 22:51

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «бело-голубых» Бителло за неуважительное поведение на премии Герои РПЛ.

Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло с жвачкой во рту и не переставал её жевать. Ведущие даже поскорее отправили его за кулисы без вопросов. В моём понимании — это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале.

Если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что его выходки — то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка — напрягают. Пусть уходит, хуже не будет. Сделал 11 голевых передач за сезон, играя под нападающими в «Динамо» — за такой результат надо извиниться, должен был отдавать штук двадцать.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
сегодня в 00:12
Буланова ущемилась. Прежде чем варежку раззевать, вспомнил бы своё поведение: как в ДТП в алкогольном опьянении попадал, как жене изменял или на журналиста кидался. Этому существу ли говорить про выходки других футболистов.
Capral
Capral
сегодня в 00:00
Ничего особенного не вижу в поведении браза. А кто будет его учить хорошим манерам- тренер, который на ПК ругается двухэтажным матом или гафин, который публично сводит счеты с Заремой? А может те, кто одели команду в желто фиолетовую форму? На официальном клубном ТВ, в прямом эфире, какой-то поц ругается матом и это сходит с рук... Ну когда такое было в настоящем ДИНАМО? Ничего удивительного, ролики про свиней, матерщина, всё это звенья одной цепи...

То, что Радимов не любит Динамо, вполне понятно. После того, как отморозки, из так называемых болельщиков Динамо оскорбили Буланову, Радимов затаил обиду, и здесь его можно понять. Но ведь по факту, он прав, игрок представляющий Динамо должен вести себя подобающе, а не как басяк из бразильских трущоб.
протон
протон
вчера в 23:56
если человек говорит о каких-то культурных приличиях, то должен соответствовать им, ибо странно условно ходить материться но при этом при всем делать всем замечания вокруг "зачем материтесь?" и то есть приходить на торжественное мероприятие с всего лишь жвачкой во рту - это плохо, а приходить на ТВ в прямой эфир где на тебя тысячи смотрят, после похмелья красным и нести какую-то чушь, это норм?
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:54
Церемонию не видел и не могу дать объективную оценку поведения Бителло, но думаю у Радимого был повод так критиковать бразильского игрока. А вот негативно высказывать своё мнение о степени полезности игрока, по всем показателям, признанного лучшим распасовщиком чемпионата и ругать Бителло за дисциплинарное нарушение внутри московского клуба, когда в питерской команде есть свои такие же, это мягко говоря, Владислав погорячился. Вообще я заметил, что Радимов не скрывает свой негатив ко всему динамовскому, а ведь он когда-то сам играл в этом клубе, но считает, что это был самый чёрный период его футбольной карьеры. как игрока. Но возможно обида за грязные кричалки в адрес его бывшей жены со стороны фанатов бело-синих, острой занозой сидят в его сознании, отсюда и такое отношение к москвичам.
Болейте за своих, а не против чужих!
баск
баск
вчера в 23:52
Ничего не поделаешь, далеко не все футболисты, хоть леги, хоть наши, являются образцами скромности и воспитанности, да и тренеры кстати тоже..

Помнится, в своё время "полевой командир" Черчесов вышел на торжественную церемонию подписания контракта с Динамо, под софиты и объективы, в мятых трениках и шлёпанцах..

Что касается Бита- он родом из провинциальных фавел, откуда тут взяться воспитанию.
С ним гораздо важнее то, что он наконец решил- его будущее связано с Динамо и рыпаться он никуда не собирается, этакий невоспитанный крендель..)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:46
А может и не надо брать всех этих гастеров? Чтобы потом не возмущаться их поведением!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:10
Критика Радимова вполне обоснованная и справедливая. Мне кажется, что на неподобающее поведение Бителло должен отреагировать главный тренер Динамо. Кстати, я уверен, что игрок слишком переоценён, потому и ведёт себя так мерзко. Избавиться бы от него.
6wkmm939ejwm
6wkmm939ejwm
вчера в 23:04
Все зависит от воспитания, Бителло, очевидно, воспитан дурно.
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