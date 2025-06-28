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Генсек РФС думает, что Россия провела бы КЧМ лучше, чем США сейчас

вчера, 11:45

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью источнику высказался о готовности России к проведению международных турниров.

Я бы хотел напомнить о том, что официальным решением УЕФА финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены. Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, Клубного чемпионата мира и так далее. Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке.

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