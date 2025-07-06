 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» предложил 3 млн евро за трансфер Зайнутдинова

сегодня, 11:44

«Спартак» предлагает 3 млн евро «Бешикташу» за Бахтиёра Зайнутдинова.

По информации источника, турецкий клуб отклонил это предложение и запрашивает 5 млн евро за 27-летнего футболиста сборной Казахстана. Переговоры между сторонами продолжаются.

Первые инсайды об этом трансфере начали появляться ещё с июня, но активная фаза обсуждения началась только сейчас.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»
Сегодня, 00:07
Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе со стороны «Фенербахче»
Вчера, 19:23
СлухиУгальде хотел бы вернуться в Эредивизие
Вчера, 17:17
СлухиБарко и «Фламенго» согласовали контракт
Вчера, 13:12
СлухиЛесовой может перейти в «Пари НН»
Вчера, 12:21
СлухиГоловин повлиял на трансфер Алвеса в ЦСКА
Вчера, 09:24
 
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:16
Очередное доказательство того, что как боров, так и Кахигао со своими вАробЫшками из селекционной службы - полные 73огоны и бездари на тех должностях, которые сейчас занимают в Спартаке!
"лОжут глаз" всё, что плохо лежит и никому не нужно.
Прямо как Крылья и Пари НН.
А погонят этих прощелыг из Спартака или НЕ погонят - решать будут "дефективные манагеры" из совета директоров...
gum74cmze94v
gum74cmze94v
сегодня в 14:43
Заболотный, Зайнутдинов, еще Дзюбу до кучи и в первив с Истеричкой.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 14:42
Медина не согласен
7fma977nbwsp
7fma977nbwsp
сегодня в 14:06
Спартак мельчает или экономит, на таком трансфере
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:44
Похоже , что Спартак совсем добили....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:30
К сожалению КБ превращаются в какую то непонятную команду под непонятным управлением! Вот это хорошо отображает то что происходит не только с КБ! Болелы КБ без обид! У меня брат с пеленок за КБ но и он уже в шоке и причем давно!
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 12:25
Надо ввести полный лимит на легов и ввести потолок зарплат! При этом оставить 2-3 места на легов и вывести их из под потолка! Также вводить надо контракт новичка с фиксированной зарплатой , больше которой клуб не может платить !Тогда у молодежи будет стимул пахать чтобы заработать себе улучшенный контракт! Все это есть в МЛС НБА и НХЛ! И ничего живут неплохо лиги! Только вот бЯда , как же чинушам и агентам пилить то?
eq8btbjs475w
eq8btbjs475w
сегодня в 12:18
Похоже всё-таки будет 5 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:15
С таким трансферным окном через пол сезона тренера уволят, найдут нового. Ушёл Барко, хочет уйти Угальде, вместо них 3еБолотный и вот этот Зайнутдинов.
Если это они считают усилением, то будет борьба за 8-9 место...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:13
Ничего не знаю об этом игроке, но уверен, что подобного класса футболисты есть и в России, надо только поискать. К сожалению, местным талантам требуется небольшая доводка, с целью адаптации к РПЛ. С этим нужно просто смириться, зато клубы будут иметь в своих составах российских игроков. Как этот процесс активизировать? Нужно ввести жёсткий лимит на легионеров - не более трёх иностранных игроков на поле одновременно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:09
Так себе трансфер по моему
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:50
Чего то всё больше и больше возникают опасения и за следующий сезон для Спартака.
bs28h8k9vmjm
bs28h8k9vmjm
сегодня в 11:48
Вряд ли бывший конь в Спартак пойдёт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 