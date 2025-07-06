«Спартак» предложил 3 млн евро за трансфер Зайнутдинова

«Спартак» предлагает 3 млн евро «Бешикташу» за Бахтиёра Зайнутдинова.
По информации источника, турецкий клуб отклонил это предложение и запрашивает 5 млн евро за 27-летнего футболиста сборной Казахстана. Переговоры между сторонами продолжаются.
Первые инсайды об этом трансфере начали появляться ещё с июня, но активная фаза обсуждения началась только сейчас.
В прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Если это они считают усилением, то будет борьба за 8-9 место...
Если это они считают усилением, то будет борьба за 8-9 место...