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Дркушич: «Поражение „Зенита“ от „Балтики“ — это даже хорошо»

вчера, 17:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой».

На вопрос, имеет ли значение результат в товарищеских матчах, футболист ответил:

Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Мы недовольны, что проиграли «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала ещё лучше. Думаю, это даже хорошо.

Напомним, что «Зенит» уступил калининградской «Балтике» со счётом 1:2.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:12
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴👌👌👌👌👌👌👌
112910415
112910415
вчера в 21:04
А будет ещё лучше.)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Бразильские удобрения самые дорогие)...🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Меня победа Балтики не удивила, ведь у балтийцев- думающий, интересный тренер, а у Зенита- гений среди удобрений...
Futurista
Futurista
вчера в 19:38
Поражение Зенита от Балтики - это прекрасно...больше поражений Зенита...мелких и крупных - больше дополнительной мотивации)...
nubom
nubom
вчера в 18:41
"Чем больше поражений, тем ближе чемпионство" - новая стратегия Зенита?
viv
viv
вчера в 18:06
И поражение Зенита на 100 летний юбилей это тоже было хорошо?
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:58
И давно...)))
"Это даже хорошо, что пока нам плохо", как в песне.
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:36
Фишка в том что тренера то и нет у команды.
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
Да так, как вы играли второй тайм, даже ребятишки во дворе лучше играют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Это в первую очередь работа для тренера...
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