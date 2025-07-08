Дркушич: «Поражение „Зенита“ от „Балтики“ — это даже хорошо»

Защитник «Зенита» высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой».

На вопрос, имеет ли значение результат в товарищеских матчах, футболист ответил:

Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Мы недовольны, что проиграли «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала ещё лучше. Думаю, это даже хорошо.