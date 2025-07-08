Дркушич: «Поражение „Зенита“ от „Балтики“ — это даже хорошо»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой».
На вопрос, имеет ли значение результат в товарищеских матчах, футболист ответил:
Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Мы недовольны, что проиграли «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала ещё лучше. Думаю, это даже хорошо.
Напомним, что «Зенит» уступил калининградской «Балтике» со счётом 1:2.
Меня победа Балтики не удивила, ведь у балтийцев- думающий, интересный тренер, а у Зенита- гений среди удобрений...
Меня победа Балтики не удивила, ведь у балтийцев- думающий, интересный тренер, а у Зенита- гений среди удобрений...
"Это даже хорошо, что пока нам плохо", как в песне.
"Это даже хорошо, что пока нам плохо", как в песне.