В РПЛ с 2026 года собираются ужесточить лимит на легионеров

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вчера, 18:22

Со старта сезона-2026/27 лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может быть ужесточен.

Как сообщает источник, Министерство спорта РФ настаивает на варианте 10/5 (10 иностранцев в заявке и не более 5 на поле одновременно). Однако Российский футбольный союз выступает за поэтапное сокращение – от 10/7 до 10/5.

Если примут предложение РФС , то в сезоне-2026/27 будет действовать лимит 10/7. В чемпионате-2027/28 его ужесточат до варианта 10/6, а в сезоне-2028/29 – до 10/5.