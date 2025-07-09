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В РПЛ с 2026 года собираются ужесточить лимит на легионеров

вчера, 18:22

Со старта сезона-2026/27 лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может быть ужесточен.

Как сообщает источник, Министерство спорта РФ настаивает на варианте 10/5 (10 иностранцев в заявке и не более 5 на поле одновременно). Однако Российский футбольный союз выступает за поэтапное сокращение – от 10/7 до 10/5.

Если примут предложение РФС, то в сезоне-2026/27 будет действовать лимит 10/7. В чемпионате-2027/28 его ужесточат до варианта 10/6, а в сезоне-2028/29 – до 10/5.

В настоящее команды РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранцев, а одновременно на поле могут находиться не более 8 из них.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:47
Всё верно! Но есть маленькое «НО». И состоит оно в том, что Миллеру необходимо сделать «Зенит» лидером по титулам в российском футболе. Для этого и руководит российским футболом представитель Газпрома. Ведь понятно, что без легионеров Зенит не вывести в чемпионы. Поэтому и лимит на легов в российском футболе и не ужесточали. И мышиную возню против Торпедо затеяли, чтобы протащить в РПЛ «Оренбург», который гарантирует Зениту 6 очков в чемпионате.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:22
Я конечно не так силен в Российском футболе, но выскажу свое мнение...
Ужесточать лимит на легионеров нужно было в тот момент, когда сборную и клубы из РФ отстранили от всех соревнований проходимых под эгидой ФИФА/УЕФА!!! Вот именно с того момента и нужно было полностью отказаться от всех легионеров, и наигрывать свою молодеж!!! Какой смысл держать в составе дорогущих легионеров, если ты соревнуешься только в РПЛ???!!! Одно дело, когда клубы выступают в ЛЧ, там сильные легионеры помогают, а какой от них толк в РПЛ??? Возможно, за это время, появились бы новые "Пиняевы""Батраковы" и т.п Вот профукали идеальный момент!
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:41
Цены на российских игроков можно ограничить потолком. Было бы желание. Но пока РФС возглавляет представитель Газпрома, ничего не изменится.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:32
От сокращения числа легионеров мы не увидим появления новых квалифицированных тренеров. И как только будет ужесточен лимит, стоимость российских игроков на нашем рынке взлетит в потолок. Будут платить миллионы чисто за наличие российского паспорта
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:29
"...Сначала надо бы воспитать тех, кто сможет играть в Премьер-лиге, а потом ужесточать лимит. Не наоборот..."
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Для воспитания своих молодых игроков нужны квалифицированные тренеры, которые стоят немалых денег. Но львиная доля бюджета клубов тратится на закупку легионеров. А детско-юношеский футбол финансируется по остаточному принципу. Вывод: если мы серьёзно хотим поднять уровень футбольной российской молодёжи, то надо сокращать число легионеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:51
РФС не нерешительно ведет себя, а преднамеренно тянет резину. Тебе напомнить , что РФС возглавляет глава Газпромнефти? Может он что то предложить во вред Зениту ? Вопрос риторический. Этот вопрос надо решать радикально. Поскольку нам еще долго вариться в собственном корыте, то реально легионеры нужны для для удовлетворения амбиций денежных мешков. И все. Не более 3 легионеров на поле и не более 5-6 в заявке.
баск
баск
вчера в 19:24
Ну разумеется, круто ужесточать лимит одномоментно было бы совершенно нелепо.

В противном случае, как клубы будут вписываться в новый лимит- рушить контракты с легами что ли?
А неустойки по этим контрактам кто будет платить- может сразу Минспорта и ГД?

Да и вообще, сто раз уже обсуждалось, что простое манипулирование лимитом в любую из сторон, хоть резкое, хоть постепенное, ничего отечественному футболу не даёт, сколько же можно по одним и тем же граблям-то прыгать?
Вот уж воистину, заставь идиотов богу молиться- они лбы порасшибают..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:21
Да сделайте потолок зарплат, и лимит не нужен будет.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:18
Лично для меня это означает, что придётся смотреть второсортный футбол в исполнении второсортных россиян.
112910415
112910415
вчера в 19:10
Интересно отметить, что в том и другом случае
будет успешно достигнут скверный результат!
Только причины буду не одинаковые...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:01
А главное чтоб нашим доморощенным дуболомам контракт не более 100 тысяч евро в год-потолок. Еврокубков нет фан уйди действует-на основании чего госкомпании делают зп в миллион евро? Не захотят-пусть в пятерочку физруками идут-желающих на их место овердофига будет. а лимит-Зенит решает просто-рисует российский паспорт любой латинской обезьяне. Так что этот закон и лимит не для всех.
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Приветствую. А у нас свои-то есть? Я тут недавно правого вингера пытался найти дороже 5 миллионов евро и не нашел) Ужесточать лимит на легионеров это опускать уровень чемпионата. Ну раскупят лидеры по всей РПЛ игроков с российским паспортом. На их место в более слабые клубы придут россияне из ФНЛ. Просто превратим уровень РПЛ в уровень ФНЛ. Представим, что Зенит скупит всех россиян из Балтики. 5 бразильцев и "Балтика" в еврокубках будут слабейшим клубом. Сначала надо бы воспитать тех, кто сможет играть в Премьер-лиге, а потом ужесточать лимит. Не наоборот


upd. Давайте посмотрим на Бразилию и Аргентину. Для молодого парня из трущоб футбол - это единственный способ выбраться из нищеты. Только лишь поэтому там наладили производство игроков в промышленных масштабах. У наших детей вариантов "выбиться в люди" в тысячу раз больше, достаточно приложить те же усилия, но в любой другой сфере. Я очень рад тому, что наши дети выбирают пойти на нормальную работу, а не мячик пинать. Для мячика есть латиносы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50
Вчера я тут предположил что раскачаются к окончательной цифре к сезону 27/28....оказалось 28/29....
Время есть....балласт распродать....
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:49
Раньше ведь было что не более 3х легионеров на поле ..пора бы вернуть эту славную традицию. И конечно же решать вопросы с раздачей паспортов легионерам - эту практику по хорошему прекращать нужно было давно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:43
Свои должны играть больше... трёх легионов в составе достаточно...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:37
Российский футбольный союз главный враг нашего футбола. Как-то слишком уж нерешительно он ведёт себя в таком важном вопросе. Считаю, что лимит должен быть ещё более жёстким - три иностранных игрока на поле одновременно. И пора бы разобраться почему наши молодые таланты очень редко дорастают до уровня звёзд? Может что-то не так с их подготовкой?
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Да это долгая канитель. Надо сразу 10/5 применять.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:26
Ну и правильно! Побольше наши ребята будут играть
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