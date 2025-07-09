В РПЛ с 2026 года собираются ужесточить лимит на легионеров

Со старта сезона-2026/27 лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может быть ужесточен.
Как сообщает источник, Министерство спорта РФ настаивает на варианте 10/5 (10 иностранцев в заявке и не более 5 на поле одновременно). Однако Российский футбольный союз выступает за поэтапное сокращение – от 10/7 до 10/5.
Если примут предложение РФС, то в сезоне-2026/27 будет действовать лимит 10/7. В чемпионате-2027/28 его ужесточат до варианта 10/6, а в сезоне-2028/29 – до 10/5.
В настоящее команды РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранцев, а одновременно на поле могут находиться не более 8 из них.
В противном случае, как клубы будут вписываться в новый лимит- рушить контракты с легами что ли?
А неустойки по этим контрактам кто будет платить- может сразу Минспорта и ГД?
Да и вообще, сто раз уже обсуждалось, что простое манипулирование лимитом в любую из сторон, хоть резкое, хоть постепенное, ничего отечественному футболу не даёт, сколько же можно по одним и тем же граблям-то прыгать?
Вот уж воистину, заставь идиотов богу молиться- они лбы порасшибают..
В противном случае, как клубы будут вписываться в новый лимит- рушить контракты с легами что ли?
А неустойки по этим контрактам кто будет платить- может сразу Минспорта и ГД?
Да и вообще, сто раз уже обсуждалось, что простое манипулирование лимитом в любую из сторон, хоть резкое, хоть постепенное, ничего отечественному футболу не даёт, сколько же можно по одним и тем же граблям-то прыгать?
Вот уж воистину, заставь идиотов богу молиться- они лбы порасшибают..
Ужесточать лимит на легионеров нужно было в тот момент, когда сборную и клубы из РФ отстранили от всех соревнований проходимых под эгидой ФИФА/УЕФА!!! Вот именно с того момента и нужно было полностью отказаться от всех легионеров, и наигрывать свою молодеж!!! Какой смысл держать в составе дорогущих легионеров, если ты соревнуешься только в РПЛ???!!! Одно дело, когда клубы выступают в ЛЧ, там сильные легионеры помогают, а какой от них толк в РПЛ??? Возможно, за это время, появились бы новые "Пиняевы""Батраковы" и т.п Вот профукали идеальный момент!
Ужесточать лимит на легионеров нужно было в тот момент, когда сборную и клубы из РФ отстранили от всех соревнований проходимых под эгидой ФИФА/УЕФА!!! Вот именно с того момента и нужно было полностью отказаться от всех легионеров, и наигрывать свою молодеж!!! Какой смысл держать в составе дорогущих легионеров, если ты соревнуешься только в РПЛ???!!! Одно дело, когда клубы выступают в ЛЧ, там сильные легионеры помогают, а какой от них толк в РПЛ??? Возможно, за это время, появились бы новые "Пиняевы""Батраковы" и т.п Вот профукали идеальный момент!