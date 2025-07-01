FIFPro призывает к более длительным перерывам между таймами из-за жары

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призывает к увеличению перерывов между таймами до 20 минут в условиях экстремальной жары.

Организация предлагает дополнительные меры защиты футболистов после «тревожного звонка» на Клубном чемпионате мира, который проводится в непростых погодных условиях.

Протоколы ФИФА допускают паузу продолжительностью три минуты в каждом тайме, если превышены пороговые значения температуры. По словам медицинского директора FIFPro, доктора Винсента Гуттебаржа, более длительный перерыв станет необходимым дополнительным инструментом, помогающим поддерживать температуру тела игроков в пределах нормы:

Охлаждающая пауза обычно длится три минуты, и она предназначена для снижения температуры [игрока] с помощью льда. Но у нас нет доказательств относительно оптимальной продолжительности охлаждающей паузы. 15-минутного перерыва может быть недостаточно для снижения внутренней температуры. Поэтому проводится много исследований альтернативных стратегий смягчения, и может оказаться, что 20-минутный перерыв имеет значение. В лабораторных условиях было показано, что это работает. Вместе с национальным профсоюзом игроков Португалии мы собираемся протестировать такую ​​стратегию в августе.

Жалобы игроков и тренеров на Клубном ЧМ по температуре в США , которая превышала 40 градусов, стали одной из главных тем турнира. Генеральный секретарь FIFPro Алекс Филлипс сказал, что организация общалась с ФИФА по этому вопросу в течение последних двух недель, и что был достигнут прогресс:

Мы отчасти довольны, потому что ФИФА была достаточно отзывчивой, когда турнир уже начался. Они фактически внесли изменения в свои методы борьбы с жарой во время матчей, основываясь на информации от FIFPro. Очевидно, было бы лучше, если бы это произошло заранее, но хорошо, что они адаптировались и ввели различные меры по смягчению последствий. Вокруг поля появилось дополнительное количество воды, полотенец и так далее, а порог для перерывов на охлаждение снижен. Так что ФИФА отреагировала положительно, что хорошо. Но в будущем это коснётся не только ФИФА . Это касается любого организатора соревнований, проводящего турниры в такую ​​жару. Их протоколы [должны] в большей степени отражать передовой опыт Австралии, США и других стран, которые имеют дело с этим еженедельно в своих национальных лигах.

Директор FIFPro по политике и стратегическим отношениям Александр Билефельд отметил: