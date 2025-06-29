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Три команды из Медиалиги сыграют в Кубке России

вчера, 16:00

В новом сезоне Кубка России сыграют 3 медийные команды.

Как сообщает официальный телеграм-канал турнира, в следующем розыгрыше точно сыграет победитель Кубка Медиалиги «Амкал». Также к нему присоединятся 2DROTS и кто-то из тройки команд «СиндЕкат» / «БроукБойз» / ФК «Десять».

«Амкал» недавно провёл товарищеский матч с московским ЦСКА и уступил со счётом 0:4.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:22
Смотреть игры за Кубок не буду: Задроты меня не интересуют .
Сделали из кубковых соревнований цирк и посмешище.Зачем? Может, денег мало?
После Задроты какое может быть уважение к Кубку?
Собственно, кому я это говорю?
Дельцам от футбола?
mwwktrdk7jta
mwwktrdk7jta
вчера в 17:00
Что сборная с Карпиным, что кубок сплошной проходной двор, из которого не так легко вылететь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:41
Амкалы , Задроты и так далее и на кой ляд они нужны?
lotsman
lotsman
вчера в 16:33
Кубок России превращают в медийное шоу.
6ekpz5qwczrm
6ekpz5qwczrm
вчера в 16:15
Чем больше московских дворовых команд в кубке, тем больше он не нужен.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:15
Зачем в Кубке России по футболу играют непонятно какие команды, имеющие названия на иностранный манер? Не лучше ли навести порядок в существующем хозяйстве. Считаю, что нынешняя структура слишком раздута. Думаю, стоит сократить количество клубов во всех лигах, значительно уменьшить долю финансирования команд и местных бюджетов. Пусть президенты клубов учатся зарабатывать деньги, а также привлекать средства инвесторов. А то, что же получается, даже благотворительностью занимаются за счёт бюджетных средств...
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