Три команды из Медиалиги сыграют в Кубке России

В новом сезоне Кубка России сыграют 3 медийные команды.
Как сообщает официальный телеграм-канал турнира, в следующем розыгрыше точно сыграет победитель Кубка Медиалиги «Амкал». Также к нему присоединятся 2DROTS и кто-то из тройки команд «СиндЕкат» / «БроукБойз» / ФК «Десять».
«Амкал» недавно провёл товарищеский матч с московским ЦСКА и уступил со счётом 0:4.
Сделали из кубковых соревнований цирк и посмешище.Зачем? Может, денег мало?
После Задроты какое может быть уважение к Кубку?
Собственно, кому я это говорю?
Дельцам от футбола?
Сделали из кубковых соревнований цирк и посмешище.Зачем? Может, денег мало?
После Задроты какое может быть уважение к Кубку?
Собственно, кому я это говорю?
Дельцам от футбола?