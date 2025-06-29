Три команды из Медиалиги сыграют в Кубке России

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вчера, 16:00

В новом сезоне Кубка России сыграют 3 медийные команды.

Как сообщает официальный телеграм-канал турнира, в следующем розыгрыше точно сыграет победитель Кубка Медиалиги «Амкал». Также к нему присоединятся 2DROTS и кто-то из тройки команд «СиндЕкат» / «БроукБойз» / ФК «Десять».