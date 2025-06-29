РФС грозит «Торпедо» отстранением от всех турниров за обращение в CAS

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС пригрозил московскому клубу исключением из всех соревнований без права на возвращение в Первую лигу, если команда попытается обжаловать своё исключение из РПЛ в CAS.
Если клуб согласится с наказанием за попытку подкупа судей, его сначала исключат из РПЛ, а затем, возможно, вернут в Первую лигу, где сейчас есть вакантное место.
В случае обращения в CAS команда может быть полностью отстранена и будет выступать только в третьей лиге — первенстве Москвы.
Разбирательство в CAS, скорее всего, затянется минимум на год, а получить обеспечительные меры будет сложно. Наиболее вероятный сценарий — исключение из РПЛ с последующим возвращением в Первую лигу.
У меня только один вопрос возникает.
Если докажут, что Торпедо подкупало судей, то почему его вернут в первую лигу?
Из РПЛ исключат это понятно, подкуп судей был в первой лиги, а это значит им и там не место.
Вообще за подобное надо лишать профессионального статуса на несколько лет и не важно, что это за клуб и какая у него была история.
Много слышал, что Торпедо клуб со славной историей и поэтому его не должны наказывать. Причём это говорят те кто постоянно говорит, что наш футбол надо чистит от подобных явлении.
Короче противоречат сами себе.
Вообще у нас много кто из-за личных симпатий могут оправдать за понажовщину и торговлю наркотиков, за подкуп судей и прочии преступления, но тут же требуют наказывать тех кого ненавидят даже за мелкие провинности.
К Торпедо отношусь ровно, историю уважаю, но если подкуп был, то таким клубам не место в нашем футболе.
Да собственно можно сказать это не то Торпедо, что было раньше, они уже давно не автозаводцы.
У меня только один вопрос возникает.
Если докажут, что Торпедо подкупало судей, то почему его вернут в первую лигу?
Из РПЛ исключат это понятно, подкуп судей был в первой лиги, а это значит им и там не место.
Вообще за подобное надо лишать профессионального статуса на несколько лет и не важно, что это за клуб и какая у него была история.
Много слышал, что Торпедо клуб со славной историей и поэтому его не должны наказывать. Причём это говорят те кто постоянно говорит, что наш футбол надо чистит от подобных явлении.
Короче противоречат сами себе.
Вообще у нас много кто из-за личных симпатий могут оправдать за понажовщину и торговлю наркотиков, за подкуп судей и прочии преступления, но тут же требуют наказывать тех кого ненавидят даже за мелкие провинности.
К Торпедо отношусь ровно, историю уважаю, но если подкуп был, то таким клубам не место в нашем футболе.
Да собственно можно сказать это не то Торпедо, что было раньше, они уже давно не автозаводцы.