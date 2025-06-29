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РФС грозит «Торпедо» отстранением от всех турниров за обращение в CAS

вчера, 19:44

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС пригрозил московскому клубу исключением из всех соревнований без права на возвращение в Первую лигу, если команда попытается обжаловать своё исключение из РПЛ в CAS.

Если клуб согласится с наказанием за попытку подкупа судей, его сначала исключат из РПЛ, а затем, возможно, вернут в Первую лигу, где сейчас есть вакантное место.

В случае обращения в CAS команда может быть полностью отстранена и будет выступать только в третьей лиге — первенстве Москвы.

Разбирательство в CAS, скорее всего, затянется минимум на год, а получить обеспечительные меры будет сложно. Наиболее вероятный сценарий — исключение из РПЛ с последующим возвращением в Первую лигу.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:54, ред.
Конечно карп ещё тот шалабол, верить ему себя не уважать.
У меня только один вопрос возникает.
Если докажут, что Торпедо подкупало судей, то почему его вернут в первую лигу?
Из РПЛ исключат это понятно, подкуп судей был в первой лиги, а это значит им и там не место.
Вообще за подобное надо лишать профессионального статуса на несколько лет и не важно, что это за клуб и какая у него была история.

Много слышал, что Торпедо клуб со славной историей и поэтому его не должны наказывать. Причём это говорят те кто постоянно говорит, что наш футбол надо чистит от подобных явлении.
Короче противоречат сами себе.
Вообще у нас много кто из-за личных симпатий могут оправдать за понажовщину и торговлю наркотиков, за подкуп судей и прочии преступления, но тут же требуют наказывать тех кого ненавидят даже за мелкие провинности.

К Торпедо отношусь ровно, историю уважаю, но если подкуп был, то таким клубам не место в нашем футболе.
Да собственно можно сказать это не то Торпедо, что было раньше, они уже давно не автозаводцы.
ABir
ABir
вчера в 20:44
Решения всевозможных европейских и подобных международных судов должны носить для России лишь рекомендательный характер, все эти суды давно не считают нас себе ровней и с удовольствием внесут в наши дела еще большую смуту и неразбериху.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:37
Ситуация с попыткой подкупа судей не красит РФС. Вина Торпедо не доказана в суде, потому не может быть темой для обсуждения. Почему российский клуб не может обратиться в CAS? Разве Россия отозвала признание легитимности этой организации? Может пришло время зачистить РФС?
sihafazatron
sihafazatron ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 20:00
Команды попадают в РПЛ по этому критерию?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
В духе советских времен. Пойдете за правдой, получите по полной. Это все на что способен РФС и его командир из Газпрома. Место Оренбургу надо любой ценой.
Grabovsky
Grabovsky ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:58
а нахер команда нужна на которую 1 к человек собрать нужно будет. химки 3 такие команды..
История!? пффф
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:50
Борзеет РФС
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