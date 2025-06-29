РФС грозит «Торпедо» отстранением от всех турниров за обращение в CAS

1751215484

вчера, 19:44

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС пригрозил московскому клубу исключением из всех соревнований без права на возвращение в Первую лигу, если команда попытается обжаловать своё исключение из РПЛ в CAS .

Если клуб согласится с наказанием за попытку подкупа судей, его сначала исключат из РПЛ , а затем, возможно, вернут в Первую лигу, где сейчас есть вакантное место.

В случае обращения в CAS команда может быть полностью отстранена и будет выступать только в третьей лиге — первенстве Москвы.