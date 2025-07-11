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РФС официально подтвердил замену «Торпедо» на «Оренбург»

вчера, 14:17

Российский футбольный союз включил «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги.

Официальный сайт организации сообщает, что сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

Исключить из состава участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26 ФК «Торпедо» с учётом решения КДК РФС от 10 июля 2025 года. Включить в состав участников Премьер-Лиги ФК «Оренбург» с учётом решения в пункте 1 и пункта 4.5.6 Регламента чемпионата России, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС №326.2 от 9 июля 2025 года. Внести ФК «Торпедо» в состав участников Первой Лиги в связи с получением от футбольного клуба обращения об участии в этом турнире.

Напомним, что вчера «Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:17
Теперь в Первой лиге на долго, а ведь могли и вообще расформировать и похоронить торпедо
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:12
То, что будет Оренбург, сомнений не было ни у кого практически. Другое дело, что многие писали, что им бы хотелось именно Оренбург. Чем он заслужил такое уважение у болел или это что-то другое ?)). Типо, ну вот всё правильно, мы так и хотели))
протон
протон
вчера в 18:01
При всем уважении к Оренбургу, но что-то кажется, что они и в следующем сезоне вылетят.
Готовились к ФНЛ, подписывали россиян среднего уровня, уменьшили количество легионеров под лимит в ФНЛ - и тут за короткий срок нужно собирать команду вообще под другие задачи.
Нельзя было поднять следующую за Торпедо команду? Оренбург никаких прав не заслужил по спортивному принципу.
Поднимать надо команду с фнл. Какой-то бредовый регламент, такое ощущение что сами рисуют как хотят. То же самое и с Химками не всё понятно. Черноморец тоже есть вопросы, есть финансирование, но нет стадиона, можно же найти.
isamsn
isamsn
вчера в 16:19
Непонятно почему Оренбург вылетевший на законных основаниях из РПЛ, а не например Урал который занял 4 место в лиге и участвовал в переходных играх с Ахматом. И только разница в мячах не позволила Уралу выйти в РПЛ. По крайней мере могли бы устроить матч за право выхода между ними. Благодоря странным решениям РФС в РПЛ будут играть команды не заслужившие на это право Сочи и Оренбург.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:50, ред.
Сразу оговорюсь не чего не имею против ФК Оренбург (именно к клубу , им выпал шанс вернутся , надо быть дураком , что бы им не воспользоваться хотя бы ради своих болельщиков). Коробит неспортивный метод возвращения...
Больно за Торпедо , клуб с богатейшими традициями оказался заложником нечистоплотных людей ( не буду вдаваться в хитросплетения кому, зачем и почему сейчас принадлежит бренд " Торпедо" просто скажу , что многие болельщики в основном старого поколения ассоциируют этот клуб с автозаводской командой Торпедо .)
Но об этом высказано много противоречивых мнений - можно спорить бесконечно.
Хочу обратить внимание на трактовку исключение Торпедо из РПЛ - "За попытку организации договорных матчей." И напомню , что клуб ввели в состав участников Первой Лиги.
То есть по мнению наших чинуш в ФНЛ , такие попытки допустимы?...)))
112910415
112910415
вчера в 15:19
вот и завершилась рокировка ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:50
Перевёрнута очередная страница футбольной истории России. Торпедо ушло на фоне информации о подкупе судьи... Оренбург занял освободившееся место, но у данного события неприятный душок. Из всего этого торчат уши Газпрома. Самое печальное что никому нет дела до того, что произошло. Ветераны футбола тоже промолчали.
rzzcqm3w29e6
rzzcqm3w29e6
вчера в 14:35
Похоже в Оренбурге сегодня праздник.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:27
так и было понятно)))
рфс ради приличия договаривался с остальными.
оренбург значит оренбург)))
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