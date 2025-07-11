РФС официально подтвердил замену «Торпедо» на «Оренбург»

Российский футбольный союз включил «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги.
Официальный сайт организации сообщает, что сегодня состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:
Исключить из состава участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26 ФК «Торпедо» с учётом решения КДК РФС от 10 июля 2025 года. Включить в состав участников Премьер-Лиги ФК «Оренбург» с учётом решения в пункте 1 и пункта 4.5.6 Регламента чемпионата России, утверждённого постановлением бюро исполкома РФС №326.2 от 9 июля 2025 года. Внести ФК «Торпедо» в состав участников Первой Лиги в связи с получением от футбольного клуба обращения об участии в этом турнире.
Напомним, что вчера «Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей.
Больно за Торпедо , клуб с богатейшими традициями оказался заложником нечистоплотных людей ( не буду вдаваться в хитросплетения кому, зачем и почему сейчас принадлежит бренд " Торпедо" просто скажу , что многие болельщики в основном старого поколения ассоциируют этот клуб с автозаводской командой Торпедо .)
Но об этом высказано много противоречивых мнений - можно спорить бесконечно.
Хочу обратить внимание на трактовку исключение Торпедо из РПЛ - "За попытку организации договорных матчей." И напомню , что клуб ввели в состав участников Первой Лиги.
То есть по мнению наших чинуш в ФНЛ , такие попытки допустимы?...)))
Больно за Торпедо , клуб с богатейшими традициями оказался заложником нечистоплотных людей ( не буду вдаваться в хитросплетения кому, зачем и почему сейчас принадлежит бренд " Торпедо" просто скажу , что многие болельщики в основном старого поколения ассоциируют этот клуб с автозаводской командой Торпедо .)
Но об этом высказано много противоречивых мнений - можно спорить бесконечно.
Хочу обратить внимание на трактовку исключение Торпедо из РПЛ - "За попытку организации договорных матчей." И напомню , что клуб ввели в состав участников Первой Лиги.
То есть по мнению наших чинуш в ФНЛ , такие попытки допустимы?...)))