Министерство спорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

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вчера, 17:59

Министерство спорта Российской Федерации обсуждает с Российским футбольным союзом возможное изменение лимита на легионеров.

По информации источника, одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться только 5.

На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а одновременно на поле может быть не более 8 легионеров.