Министерство спорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

Министерство спорта Российской Федерации обсуждает с Российским футбольным союзом возможное изменение лимита на легионеров.
По информации источника, одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться только 5.
На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а одновременно на поле может быть не более 8 легионеров.
Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков в своём интервью сообщал, что клубы Премьер-Лиги не поддерживают ужесточение лимита.
По одному в каждую команду для баланса)...
По одному в каждую команду для баланса)...
Ну резко такие дела всё равно не делаются...ибо
В Зените 16 легионеров...в Краснодаре 15...ещё у пяти команд по 11-13 легионеров...
Конечно 5 отменных легов зрелищней и полезней чем 15 среднеуровневых.....думаю с сезона 27-28 прокатит........да и у наших шансов больше будет...сейчас один-два Кисляков-Батраковых обнаруживается...а будет 7-8....что уже неплохо....
Ну резко такие дела всё равно не делаются...ибо
В Зените 16 легионеров...в Краснодаре 15...ещё у пяти команд по 11-13 легионеров...
Конечно 5 отменных легов зрелищней и полезней чем 15 среднеуровневых.....думаю с сезона 27-28 прокатит........да и у наших шансов больше будет...сейчас один-два Кисляков-Батраковых обнаруживается...а будет 7-8....что уже неплохо....