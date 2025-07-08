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Министерство спорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

вчера, 17:59

Министерство спорта Российской Федерации обсуждает с Российским футбольным союзом возможное изменение лимита на легионеров.

По информации источника, одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться только 5.

На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а одновременно на поле может быть не более 8 легионеров.

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков в своём интервью сообщал, что клубы Премьер-Лиги не поддерживают ужесточение лимита.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:37
Никакого ужесточения лимита ! Пусть остаётся всё как прежде. Если кому - то хочется любоваться игрой русских Вань, которых у нас и так пруд пруди, - пожалуйста любуйтесь. Получайте удовольствие от игры Облякова и ему подобных посредственностей, я же хочу смотреть на тех же чернокожих ребят, благодаря которым "Краснодар" стал чемпионом. Ребят мощных,быстрых, техничных, у которых на поле горят глаза, и которые отдают игре всего себя. И даже ещё чуть - чуть больше.
st5d4yju9f2q
st5d4yju9f2q
вчера в 21:46
Пять на поле играют согласен,а пять дармоедов на скамейке,это не экономно
Futurista
Futurista
вчера в 20:46, ред.
Поддерживаю...брать только лучших...таких как были эти...
По одному в каждую команду для баланса)...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:25
Смысл статьи в последнем абзаце... В нём Дюков сказал, что клубы Премьер Лиги не поддерживают ужесточение лимита. Учитывая количество легионеров в Зените и других богатых клубах, обсуждение ничем не закончится. И всё же, я уверен, что лимит нужно ужесточить. Не более трёх иностранных игроков на поле одновременно - вот мой вариант. Может хоть новый пакет антироссийских санкций убедит футбольных гастарбайтеров не ездить в Россию?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:34
Опять кто то на отпуск в бархатный сезон лояльностью бабосов хочет настричь......
Ну резко такие дела всё равно не делаются...ибо
В Зените 16 легионеров...в Краснодаре 15...ещё у пяти команд по 11-13 легионеров...

Конечно 5 отменных легов зрелищней и полезней чем 15 среднеуровневых.....думаю с сезона 27-28 прокатит........да и у наших шансов больше будет...сейчас один-два Кисляков-Батраковых обнаруживается...а будет 7-8....что уже неплохо....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:09
"Пора раздавать гражданства" - подумали в Питере
f8wspbwgymzr
f8wspbwgymzr
вчера в 18:07
Скоро разгонят гопку болотных бразильян
Гость
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