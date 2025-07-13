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Уроженец Санкт-Петербурга вошёл в состав судейской бригады на финал КЧМ

вчера, 20:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В состав судейской бригады на финальный матч Клубного чемпионата мира между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» вошёл русский арбитр.

Первым помощником Алирезы Фагани будет Антон Щетинин, родившийся в Санкт-Петербурге. Начинал он в качестве линейного арбитра на местных турнирах, а в 20 лет переехал в Австралию, где жила его бабушка.

Там он стал в итоге лайнсменом в А-лиге, а параллельно занимался ремонтом квартир. Позже работал на играх азиатской Лиги чемпионов, финале Олимпиады в Токио и поединках чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:09
Ну где ж еще водятся независимые арбитры, конечно в СПб!
ke6uvp2gtpeq
ke6uvp2gtpeq
вчера в 22:09
Нашим болельщикам от этого ни жарко, ни холодно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Эх куда только жизнь не "закинет"...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:36
Давай там особо лондонским американцам не помогай
Гость
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