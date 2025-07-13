Уроженец Санкт-Петербурга вошёл в состав судейской бригады на финал КЧМ

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вчера, 20:16

В состав судейской бригады на финальный матч Клубного чемпионата мира между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» вошёл русский арбитр.

Первым помощником будет Антон Щетинин, родившийся в Санкт-Петербурге. Начинал он в качестве линейного арбитра на местных турнирах, а в 20 лет переехал в Австралию, где жила его бабушка.

Там он стал в итоге лайнсменом в А-лиге, а параллельно занимался ремонтом квартир. Позже работал на играх азиатской Лиги чемпионов, финале Олимпиады в Токио и поединках чемпионата мира 2022 года в Катаре.