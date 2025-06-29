Отстранённый арбитр Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, как сложилась судьба арбитра Владислава Безбородова, отстранённого от работы в прошлом году.
Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», что Безбородов работает в её структуре. Кем именно и другие подробности не знаю.
На этой неделе стало известно, что Безбородов был выведен из списка арбитров Российской Премьер-Лиги. Его отстранили от судейства ещё в начале ноября 2024 года.
Просто так с судейства не снимают.
Хотя, возможно, тесты на физическую готовность провалил...
Просто так с судейства не снимают.
Хотя, возможно, тесты на физическую готовность провалил...
Как говорится, ничего личного. Просто в интернете нашлась вакансия. Вот и решил устроиться. ))
Как говорится, ничего личного. Просто в интернете нашлась вакансия. Вот и решил устроиться. ))