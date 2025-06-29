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Отстранённый арбитр Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»

вчера, 11:01

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, как сложилась судьба арбитра Владислава Безбородова, отстранённого от работы в прошлом году.

Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», что Безбородов работает в её структуре. Кем именно и другие подробности не знаю.

На этой неделе стало известно, что Безбородов был выведен из списка арбитров Российской Премьер-Лиги. Его отстранили от судейства ещё в начале ноября 2024 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
крупный специалист всегда востребован !
nikolah
nikolah
вчера в 18:01
Нормально Максон накинул на вентилятор, без пруфов, но люди схавали, всё в порядке
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 15:02
Учит будущих арбитров "ошибаться" в нужную сторону и не палиться)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:02
Это было и так видно
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:01
Безбородова официально признали арбитром Зенита.
Николай 1
Николай 1
вчера в 14:44
Зенит первым догадался организовать свою школу судей? Пройдет некоторое время, и Безбородову разрешат проводить матчи. Само собой, в основном, с участием Зенита?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Узнать бы, кто на него наябедничал 🤣
Просто так с судейства не снимают.
Хотя, возможно, тесты на физическую готовность провалил...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:17, ред.
Ворон ворону глаз не выклюет....заслужил харч своей преданной работой зениту....)
8vjfs5gtvaa4
8vjfs5gtvaa4
вчера в 12:14
Не понятно, топил всю свою карьеру за спартак, все это знают, выручал спартак во всех его тухлых победах, а хочет в Зенит.
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
"Ибо все тайное в конце концов станет явным, и все сокрытое выявится и станет известным всем" ) ...
Сп62
Сп62 ответ s4w5g62xedg7 (раскрыть)
вчера в 11:37
Где харчевался, там и харчуюется. Зачем менять кормильца?!
s4w5g62xedg7
s4w5g62xedg7
вчера в 11:25
Харчевался в спартаке постоянно, а работать лезет в Зенит, гнать его надо побыстрее.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:23
Безбородов устроился туда, где его приняли. Должен же он где-то харчеваться.
galem72
galem72
вчера в 11:20, ред.
Совпадение? Да, совпадение! ©
Как говорится, ничего личного. Просто в интернете нашлась вакансия. Вот и решил устроиться. ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:15
Сложилось такое впечатление, что Генсек лукавит. Лично разговаривать с работодателем Влада и не уточнить, просто даже ради интереса , на какой должности. Как то верится в это с трудом...)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:14
Ахах) Вот и спалился )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Зенит своих не бросает!!)
nubom
nubom
вчера в 11:06
Раз сам не умеешь - учи других...
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