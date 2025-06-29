Отстранённый арбитр Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»

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вчера, 11:01

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос, как сложилась судьба арбитра , отстранённого от работы в прошлом году.

Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», что Безбородов работает в её структуре. Кем именно и другие подробности не знаю.

На этой неделе стало известно, что Безбородов был выведен из списка арбитров Российской Премьер-Лиги. Его отстранили от судейства ещё в начале ноября 2024 года.