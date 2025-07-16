«Реал» объявил об уходе Васкеса из клуба

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покидает команду.
Как сообщает официальный сайт «сливочных», у 34-летнего футболиста истёк срок контракта. 17 июля на базе команды будет проведена церемония чествования и прощания с испанцем.
В прошедшем сезоне Васкес сыграл 53 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче».
Васкесу 34. До скольки лет их всех держать? До 45 ? 47? 52? Не покупать таких как Трент Мастантуоно?
Васкесу 34. До скольки лет их всех держать? До 45 ? 47? 52? Не покупать таких как Трент Мастантуоно?