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«Реал» объявил об уходе Васкеса из клуба

вчера, 13:38

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покидает команду.

Как сообщает официальный сайт «сливочных», у 34-летнего футболиста истёк срок контракта. 17 июля на базе команды будет проведена церемония чествования и прощания с испанцем.

В прошедшем сезоне Васкес сыграл 53 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче».

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 21:24
Именно такие игроки держали баланс? Да держали когда тот же винисиус Родриго Бензема кроос модрич разрывали! Бензу Модричу кроосу уже под 40кетник
Васкесу 34. До скольки лет их всех держать? До 45 ? 47? 52? Не покупать таких как Трент Мастантуоно?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:10
Качественный игрок и скромный. 15 лет в клубе, Реалу можно было бы и прощальный матч для него устроить
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:52
Получается, Реал избавляется от трудяг и приглашает звезд, типа Трента. Неужели опыт ПСЖ ничему не научил? По-моему, Родриго тоже собирается уходить, зато Мбаппе и Винисиус с коронами на голове остаются. Грядущий сезон может оказаться хуже, чем прошедший.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:01
Именно такие игроки как Васкес, держали хороший Баланс в Праймовом Реале, никогда не претендовал на стартовый состав, не распускал слухи о своем уходе из клуба, не выбивал хорошие контракты провоцируя контакты с другими клубами, просто молча ротировал всех игроков на правом фланге.
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Ну что....уходит пятикратный победитель Лиги чемпионов ... нравились мне Васкес и Начо. Не звездные игроки и всегда получали кучу незаслуженного хейта, но без проблем были игроками ротации, играли на нескольких позициях и не ныли.... побольше бы таких игроков ... его приход в команду совпал с самым удачным периодом в истории клуба. Просто трудяга, жаль, что его не продлили до конца карьеры....
Гость
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