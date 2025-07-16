«Реал» объявил об уходе Васкеса из клуба

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вчера, 13:38

Защитник мадридского «Реала» покидает команду.

Как сообщает официальный сайт «сливочных», у 34-летнего футболиста истёк срок контракта. 17 июля на базе команды будет проведена церемония чествования и прощания с испанцем.

В прошедшем сезоне Васкес сыграл 53 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 голевых передач.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче».