Нападающий «Лиона» стал альтернативой Луису Диасу для «Баварии»

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вчера, 12:04

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» остается приоритетной целью для «Баварии», и клуб готовит новое предложение для «красных».

Ранее английский клуб отклонил предложение о продаже вингера за 67,5 млн евро.

Если договориться о трансфере Диаса не получится, в шорт-лист «Баварии» также попал нападающий «Лиона» .

Мюнхенцы уже запрашивали информацию о бельгийском вингере, чтобы выяснить условия возможной сделки.