Нападающий «Лиона» стал альтернативой Луису Диасу для «Баварии»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» Луис Диас остается приоритетной целью для «Баварии», и клуб готовит новое предложение для «красных».
Ранее английский клуб отклонил предложение о продаже вингера за 67,5 млн евро.
Если договориться о трансфере Диаса не получится, в шорт-лист «Баварии» также попал нападающий «Лиона» Малик Фофана.
Мюнхенцы уже запрашивали информацию о бельгийском вингере, чтобы выяснить условия возможной сделки.
Только вот кем будет играть Лион без Шерки, Фофана и Толиссо мне непонятно.. Видать вылет во вторую лигу будет неизбежен.. И не за долги, а просто команда понемногу становится условным Дижоном..
Только вот кем будет играть Лион без Шерки, Фофана и Толиссо мне непонятно.. Видать вылет во вторую лигу будет неизбежен.. И не за долги, а просто команда понемногу становится условным Дижоном..