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Нападающий «Лиона» стал альтернативой Луису Диасу для «Баварии»

вчера, 12:04

По информации инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Ливерпуля» Луис Диас остается приоритетной целью для «Баварии», и клуб готовит новое предложение для «красных».

Ранее английский клуб отклонил предложение о продаже вингера за 67,5 млн евро.

Если договориться о трансфере Диаса не получится, в шорт-лист «Баварии» также попал нападающий «Лиона» Малик Фофана.

Мюнхенцы уже запрашивали информацию о бельгийском вингере, чтобы выяснить условия возможной сделки.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 17:04
Фофана очень неплохой игрок. Не знаю, насколько он уровень Баварии, но думается мне не худший вариянт.

Только вот кем будет играть Лион без Шерки, Фофана и Толиссо мне непонятно.. Видать вылет во вторую лигу будет неизбежен.. И не за долги, а просто команда понемногу становится условным Дижоном..
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:14
У препостных видимо разная цена...
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