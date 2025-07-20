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Экитике перейдёт в «Ливерпуль»

вчера, 12:11

«Ливерпуль» и «Айнтрахт» достигли соглашения по трансферу 23-летнего нападающего Уго Экитике.

«Красные» заплатят 95 млн евро за переход французского футболиста, включая бонусы и налоги.

Экитике подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года с опцией продления на ещё один сезон.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:36
Не переплатили ли за него?
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:35
Если я не ошибаюсь, в Париже он играл во времена Месси, Мбаппе и т.п....там сложно было кому-либо пробиться в основу. А в Айнтрахте наоборот, делают ставку на игрока, что бы раскрутить его и выгодно продать....
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:32
Если Уго продолжит играть в АПЛ так же, как в прошедшем сезоне Бундеслиги, то Ливерпулю можно только позавидовать! У игрока есть все данные топ форварда, главное, как он адаптируется к новым условиям и к более интенсивному чемпионату
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:39
Ниче хорошего не жду от сити в следующем сезоне. Вратаря нету, оборона косячная, а в опорке только Родри, который не понятно в каком состоянии будет. Ну в ТОП-4 попадут, и все на этом
AKH
AKH
вчера в 17:00
Айнтрахт просто монстры на трансферном рынке. Надеюсь, хот Экитике заиграет из пришедших из Франкфурта, все остальные просто провалились в новых командах.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:46
Что-то переплатили. Нужно было не больше 70млн давать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:02
МС когда в ТО вольётся ? Чет Гвардиола в пассиве полном пребывает. Неужто на старых кадрах играть думают?
Че скажешь новенького по своим?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:11
за Айнтрахт Уго супер сезон провел. бесспорно.
и все таки очень настороженно отношусь к трансферу.
конечно, Эдвардс и Хьюз не лежат сейчас на диване как мы, они профи в своем деле, и больше нас понимают))
однако люди ПСЖ в нем не видели потенциала. и продали немцам.
если парижанам Экитике оказался не нужен, что такого в нем нашли Ливерпуль??
по нарезкам он выглядит легким и очень техничным, но по удару не сказать что убийственный самурай.
будем смотреть, время покажет, каков он в АПЛ.
YNWA
YNWA
вчера в 13:44
Большие деньги за него отдаёт Ливерпуль!
Удачи Уго!
Брулин
Брулин
вчера в 13:41
До этого момента это окно было шикарным для ливера, чтож, помянем)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:11
Фабрицио Романо подтвердил договоренность между клубами.
ждем официального подтверждения.
интересно будет посмотреть как сложится у француза в АПЛ
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:07, ред.
Как же любит Айнтрахт разводить клубы на форвардов одного сезона))) которые потом не играют)
Мармуш - 75 млн.
Коло - Муани - 95 млн.
Йович - 65 млн.
Аллер - 50 млн.
Теперь Экитике за 95))
Делаем ставки, господа)
Ливерпуль подписал нового Керрола?)
Или же нового Нуньеса))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:58
Экитике обойдётся Ливерпулю в круглую сумму. Айнтрахт с большим удовольствием очень скоро увидит эти деньги на своём счёту.
8p7x4peyu2w4
8p7x4peyu2w4 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:45
А где им еще шерстить, игроки подготовленные, их уже раньше Бундеслига шерстила.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:14
Ливер всю бундеслигу шерстит вместо Баварии)))
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