Экитике перейдёт в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» и «Айнтрахт» достигли соглашения по трансферу 23-летнего нападающего Уго Экитике.
«Красные» заплатят 95 млн евро за переход французского футболиста, включая бонусы и налоги.
Экитике подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года с опцией продления на ещё один сезон.
Че скажешь новенького по своим?
Че скажешь новенького по своим?
и все таки очень настороженно отношусь к трансферу.
конечно, Эдвардс и Хьюз не лежат сейчас на диване как мы, они профи в своем деле, и больше нас понимают))
однако люди ПСЖ в нем не видели потенциала. и продали немцам.
если парижанам Экитике оказался не нужен, что такого в нем нашли Ливерпуль??
по нарезкам он выглядит легким и очень техничным, но по удару не сказать что убийственный самурай.
будем смотреть, время покажет, каков он в АПЛ.
и все таки очень настороженно отношусь к трансферу.
конечно, Эдвардс и Хьюз не лежат сейчас на диване как мы, они профи в своем деле, и больше нас понимают))
однако люди ПСЖ в нем не видели потенциала. и продали немцам.
если парижанам Экитике оказался не нужен, что такого в нем нашли Ливерпуль??
по нарезкам он выглядит легким и очень техничным, но по удару не сказать что убийственный самурай.
будем смотреть, время покажет, каков он в АПЛ.
Удачи Уго!
Удачи Уго!
ждем официального подтверждения.
интересно будет посмотреть как сложится у француза в АПЛ
ждем официального подтверждения.
интересно будет посмотреть как сложится у француза в АПЛ
Мармуш - 75 млн.
Коло - Муани - 95 млн.
Йович - 65 млн.
Аллер - 50 млн.
Теперь Экитике за 95))
Делаем ставки, господа)
Ливерпуль подписал нового Керрола?)
Или же нового Нуньеса))
Мармуш - 75 млн.
Коло - Муани - 95 млн.
Йович - 65 млн.
Аллер - 50 млн.
Теперь Экитике за 95))
Делаем ставки, господа)
Ливерпуль подписал нового Керрола?)
Или же нового Нуньеса))