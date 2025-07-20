Экитике перейдёт в «Ливерпуль»

1753002668

вчера, 12:11

«Ливерпуль» и «Айнтрахт» достигли соглашения по трансферу 23-летнего нападающего .

«Красные» заплатят 95 млн евро за переход французского футболиста, включая бонусы и налоги.

Экитике подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года с опцией продления на ещё один сезон.