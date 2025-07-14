Дзаньоло оштрафовали за нападение на игроков молодёжки «Ромы»

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вчера, 23:52

Бывший полузащитник «Фиорентины» оштрафован на 15 тысяч евро Федерацией футбола Италии за нападение на игроков молодежной команды «Ромы» в состоянии алкогольного опьянения.

Скандальный инцидент произошел в мае нынешнего года после игры молодежных команд «Фиорентины» и «Ромы» во Флоренции. Дзаньоло ворвался в раздевалку римлян, где ударил по шее , а затем грубо толкнул . «Рома» предоставила в федерацию медицинское заключение, согласно которому двое пострадавших выбыли из строя на десять дней.

Сам Дзаньоло полностью признал свою вину и принес официальные извинения.

Полузащитник в прошлом выступал за «Рому» с 2018 по 2023 год. В настоящее время 26-летний футболист принадлежит «Галатасараю», но в минувшем сезоне играл в Италии на правах аренды – сначала за «Аталанту», а потом за «Фиоринтину».