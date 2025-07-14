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Дзаньоло оштрафовали за нападение на игроков молодёжки «Ромы»

вчера, 23:52

Бывший полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло оштрафован на 15 тысяч евро Федерацией футбола Италии за нападение на игроков молодежной команды «Ромы» в состоянии алкогольного опьянения.

Скандальный инцидент произошел в мае нынешнего года после игры молодежных команд «Фиорентины» и «Ромы» во Флоренции. Дзаньоло ворвался в раздевалку римлян, где ударил по шее Маттиа Альмавиву, а затем грубо толкнул Марко Литти. «Рома» предоставила в федерацию медицинское заключение, согласно которому двое пострадавших выбыли из строя на десять дней.

Сам Дзаньоло полностью признал свою вину и принес официальные извинения.

Полузащитник в прошлом выступал за «Рому» с 2018 по 2023 год. В настоящее время 26-летний футболист принадлежит «Галатасараю», но в минувшем сезоне играл в Италии на правах аренды – сначала за «Аталанту», а потом за «Фиоринтину».

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:57
За это можно было и арестовать человека..
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:54
Чем они ему не угодили? Всему виной алкоголь.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:42
Перед дракой успел в Кофеманию заскочить, наверное. Выпил капучино для храбрости.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Никола решил "дедовщину" развести и не важно свои "молодые" или чужие...)
Гость
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